Santo Stefano al Mare: incidente nella notte sull'Aurelia, motociclista 57enne trasportato in ospedale

Incidente stradale, questa mattina intorno alle 5 in via Aurelia Ponente a Santo Stefano al Mare. Ancora da ricostruire la dinamica del sinistro, che ha visto finire sull’asfalto un motociclista di 57 anni.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e due ambulanze, una della Croce Verde di Arma di Taggia e una della Bianca di Imperia. Uno dei due feriti, il 57enne, è stato portato in ospedale in codice giallo di media gravità. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la strada.