Diano Marina: domenica 2 ottobre appuntamento con la 5ª edizione della ‘WindRun’

Domenica 2 ottobre a Diano Marina si terrà la 5ª edizione della ‘WindRun’, gara podistica di 10 km amatoriale non competitiva, e la Family Run, camminata aperta a tutti di 5 km aperta a tutti.

La ‘Wind Run’, organizzata dall'Associazione Golfo Dianese Ultrarunner, partirà alle ore 9.00 dal Molo delle Tartarughe. “Si tratta di una bellissima occasione – spiegano gli organizzatori - per correre tutti insieme a noi questa quinta edizione della Wind Run che quest'anno avrà tre avvenimenti: infatti la Wind Run e Family Run del 2 ottobre saranno precedute sabato 1 ottobre, con partenza alle ore 15.30 dalla piazza del comune di Diano Marina, dalla Baby Run”.

Questi i dettagli:

La 3ª edizione della BabyRun, corsa non competitiva aperta a tutti (grandi e piccini e) e in programma sabato pomeriggio nell’area pedonale, vedrà parte del ricavato devoluto all’associazione ANFFAS che sostiene persone disabili adulte. La competizione sportiva sarà coordinata dal vice presidente Macrì assieme ai dirigenti Claudio Boni e Angelo Mistri.

Queste le categorie:

Da 3 anni a 6anni: percorso100 metri

Da 7 anni a 9 :percorso 200 metri

Da 10 anni a 12 anni : percorso 500mt

Domenica 2 ottobre partirà alle ore 9 dal Molo delle Tartarughe la Family run di 5 km circa aperta a tutti che si potrà percorrerla a passo libero (biglietto 8 euro). E, per i più appassionati, seguirà la 10 km (13 euro, con omaggio pacco gara con pettorale e gadgets).

Per tutti i partecipanti è previsto ristoro e saranno premiati i primi 3 uomini/donne. I pettorali si possono ritirare già dal 30 settembre, dalle ore 16.30 alle 19.30, presso l'area stand Wind Festival. È possibile iscriversi anche il 2 ottobre entro le ore 8.00 del mattino presso il Molo delle Tartarughe

“Ringraziamo l'organizzazione del Wind festival nelle persone di Valter Scotto e Andrea Ippolito – spiegano dall'Associazione Golfo Dianese Ultrarunner -, oltre al Comune, polizia municipale, ufficio manifestazioni, tutti gli sponsor e i volontari che ci aiuteranno per garantire sicurezza lungo i percorsi. Vi aspettiamo numerosi il 2 ottobre a Diano Marina per correre insieme a noi correte insieme a noi per una giusta causa”.

Per informazioni e acquisto biglietti in prevendita:

Cristian Tel.: 348 2103204

Cosimo Tel.: 334 2966326