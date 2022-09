Elezioni politiche: ieri sera i candidati della Lega hanno incontrato i sostenitori a 10 giorni dal voto (Video)

A 10 giorni dalla chiusura della campagna elettorale i candidati della Lega alle elezioni politiche hanno incontrato amministratori e cittadini, in vista delle consultazioni del 25 settembre.

Al Mediterranèe Edoardo Rixi, Flavio Di Muro e Alessandro Piana (insieme al parlamentare europeo Marco Campomenosi) hanno incontrato i sostenitori del partito del Carroccio.

“C’è un ottimo clima – ha detto Rixi – per mettere in campo le energie necessarie in modo da affrontare i problemi del Ponente ligure come trasporti, costi dell’energia e altro. Su questo abbiamo chiesto che lo Stato intervenga per non indebitare ulteriormente famiglie e imprenditori”. Il tema dell’immigrazione è molto sentito nella nostra provincia, in particolare a Ventimiglia: “E’ chiaro che sta finendo l’anarchia che si è registrata negli ultimi mesi con la mancanza del Ministero degli Interni, ma soprattutto perché si è consentito a immigrati e associazioni di trovare una specie di ‘far west’ dove era possibile fare qualsiasi cosa. Noi riporteremo il decreto sicurezza e quindi l’ordine in confine”.

Per Flavio Di Muro c’è entusiasmo in casa Lega: “Sto incontrando tutti in provincia per parlare di quanto fatto ma anche e soprattutto le sfide del futuro. E’ importante avere rappresentati del territorio e magari chi ha già esperienza nei corridoi del Parlamento per sbloccare quelle pratiche necessarie per la nostra provincia”. Sulla questione caro bollette: “Siamo pronti a tornare alla Camera dei Deputati per votare lo ‘scostamento di bilancio’, un indebitamento provvisorio per calmierare il prezzo delle bollette perché le risposte servono subito, mettendo risorse fresche per le tasche degli italiani”.

Alessandro Piana ha così commentato la breve campagna elettorale: “Penso ci si debba abituare a questo e ritengo che sia anche positivo visto che ci si rivolge a categorie e cittadini che sono in difficoltà per la situazione socio-economica. Non è facile fare campagna elettorale in questo modo, ma dobbiamo cercare di trasformare le richieste dei cittadini quando si avranno ruoli politici a livello centrale”.