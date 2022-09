Sanremo: dalla pesca alla tavola, dai libri al cabaret. Sul porto vecchio una due giorni dedicata al mare (Foto e Video)

E’ stato inaugurato questa mattina l’appuntamento con ‘Mare Cultura’, evento al suo numero ‘zero’ organizzato da Cna sul porto vecchio di Sanremo.

Un appuntamento che ha come tema il mare, declinato a 360 gradi, dalla pesca alla tavola, dai libri alle immagini, dalla musica al cabaret, passando attraverso i sapori e profumi proposti dai locali della zona e dagli chef impegnati in straordinari show cooking.

“Animeremo la zona del porto vecchio - spiega Luciano Vazzano, segretario Cna Imperia - con un ricco calendario di incontri, attività di animazione, laboratori, degustazioni e dimostrazioni aperte a tutti. Non vogliamo fare una sagra enogastronomica, il nostro obiettivo è di offrire una riflessione sul mare quale pilastro dell’economia matuziana. Il mare va tutelato e per farlo bisogna conoscerlo. Per questo si parla di cultura del mare. Così si valorizzano anche le nostre aziende, le imprese artigiane e tutti quei professionisti che lavorano grazie al mare. Ospiteremo numerosi esperti del settore, imprese che metteranno in mostra servizi innovativi e prodotti di eccellenza. L’idea è di creare una occasione di confronto che si apra a tutta la città e non sia solo una vetrina promozionale”.

Sono molti i professionisti che interverranno: il bartender Antonio Mandica, lo chef pasticcere Alessandro Racca e gli chef Renato Grasso, Paola Chiolini, Roberto Verta, Federico Lanteri e Giovanni Senese. Previsti anche momenti con il Console del Mare 2022 Vincenzo Russello, con il cartoonist Tiziano Riverso, con la fata Zucchina, Renata Cantamessa i giornalisti Claudio Porchia e Roberto Pisani.

Previsti anche momenti di festa con musica: la cantante Marina Pannuzzo, cabaret con Cesare Gallarini, artisti di strada e degustazioni e aperitivi a tema. Ci sarà anche spazio per la mostra del concorso fotografico ‘Racconta il Mare Ligure’, a cura di Digit Art In Foto che raffigura il paesaggio e l’ambiente, i borghi, la gente, le specialità gastronomiche, il lavoro, il turismo e le tradizioni lungo le coste del nostro mare. Sotto il programma completo.

Oggi

Alle 12 – “Il mare nel bicchiere” aperitivo con il bartender Antonio Mandica.

Alle 16 – Presentazione del concorso “Il pesce fiorito” di CNA Imperia riservato agli chef che utilizzano in cucina pescato del giorno e fiori eduli in collaborazione con Ristoranti della Tavolozza e show cooking della chef Paola Chiolini della Balena Bianca di Vallecrosia.

Alle 17 – “Pesce al Sale di Liguria” show coking dello chef Renato Grasso in collaborazione con l’associazione I Comuni delle antiche vie del Sale.

Alle 17,30 – “Il mare nel dessert” con Aldo De Michelis della Gelateria Perlecò di Alassio che presenta l’“Acciugò” e il “Tantalè”: show cooking con degustazione.

Alle 18,30 “La Birra Artigianale nella cultura Europea e del Mediterraneo” a cura di My Personal Beer Corner, incontro con degustazione (max 20 persone).

Alle 21 – “Dire, fare e … mare” spettacolo di cabaret con Cesare Gallarini e Tiziano Riverso, che durante la giornata realizzerà caricature in diretta coinvolgendo il pubblico.

Domani

Alle 10 – “I profumi e i colori del mare” intervento di Russello Vincenzo, console del mare 2022 e “il mare visto da sotto…” immagini a cura di Giulia Russello.

Alle 10,30 – “Cucinare in barca…” e non solo all’insegna del riciclo e risparmio show cooking condotto dal giornalista enogastronomo Roberto Pisani con lo chef Roberto Verta.

Alle 11,30 – Presentazione del libro “Storie di Sapori e di Mare” di Ugo Carelli, Zem edizioni.

Alle 15,30 – “Sulle note del mare” note e melodie con la cantante Marina Pannuzzo.

Alle 16,30 – “Pesce, pasta e … magia” la sostenibilità dal mare alla tavola: incontro con chef ed esperti condotto da Renata Cantamessa, la Fata Zucchina e Claudio Porchia a seguire presentazione del libro “Cappuccetto Green: la sostenibilità dalla favola alla tavola”.

Alle 17 – Lo chef Giovanni Senese presenta la “Pizza Sanremo”, omaggio al Territorio e al Mare.

Alle 17,30 – “Mare ed entroterra, i sapori della tradizione nel piatto” show cooking dello chef Federico Lanteri dell’Osteria Martini di Pigna.

Alle 18,30 – “Il Territorio nel Piatto… e nel Bicchiere” a cura de Il Fornaio Saraceno dei F.lli Silvestri, del Circolo della Castagnola di Ventimiglia, della Delegazione di Imperia di AIS Liguria e My Personal Beer Corner, incontro con degustazione (max 20 persone).

La due giorni è un’iniziativa finanziata con il contributo dell’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Liguria, organizzata da CNA Imperia in collaborazione con il Comune di Sanremo, Artigiani in Liguria e I Ristoranti della Tavolozza e realizzata con la partnership di Intesa Grandi Impianti e Grandi Auto.