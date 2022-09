Riva Ligure: il capo della Polizia Lamberto Giannini per il conferimento della cittadinanza onoraria

Il 22 settembre 2022, alle 16.00, il Comune di Riva Ligure conferirà la cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato alla presenza del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini.

Il Capo della Polizia ha annunciato la sua partecipazione alla cerimonia organizzata ogni anno dalla Civica Amministrazione in occasione del Santo Patrono, San Maurizio Martire che, quest'anno, si articolerà straordinariamente in due momenti.

Per l'occasione, l'Amministrazione, riunita in un Consiglio Comunale Straordinario e Solenne, consegnerà le 'Chiavi della città' alla Polizia di Stato alle 16.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Riva Ligure, ricevendo il Capo della Polizia insieme alle più alte cariche istituzionali regionali.

La seconda parte della cerimonia, nella prosecuzione del Consiglio Comunale Straordinario e Solenne, avrà luogo come da tradizione in piazza Matteotti alle 21.15. Nella suggestiva location del sagrato della Chiesa Parrocchiale di San Maurizio Martire, verranno attribuite le benemerenze cittadine a personalità ed associazioni del territorio e verrà consegnato il Premio Riva Ligure al Sindaco del Comune di Santo Stefano al Mare, Marcello Pallini. La serata vedrà la presenza di numerose autorità civili e militari, del mondo dell'associazionismo e della scuola con docenti e alunni.

Tra i due momenti istituzionali, si svolgeranno le celebrazioni religiose presso la Chiesa Parrocchiale di San Maurizio Martire: alle 18:00 la Santa Messa ed, a seguire, la processione per le vie del paese.

“Da centosettant’anni, pur con denominazioni diverse ed uniformi legate alla moda ed alle esigenze dei tempi, la Polizia con spirito immutato è stata ed è al servizio delle comunità - afferma il Sindaco Giorgio Giuffra -. I valori che animano gli agenti, donne e uomini della Polizia di Stato, sono il vero cemento, invisibile ma forte, che unisce tutte le varie articolazioni dello Stato: la legalità, la difesa della libertà attraverso la legge, l’essere sempre al servizio dei cittadini, ovunque; soprattutto in favore dei più deboli ed indifesi, che nella società, oggi come allora, sono quelli più bisognosi di aiuto e sostegno. Questo spirito ci rende orgogliosi ogni giorno. Così come siamo orgogliosi di ospitare il Capo della Polizia Lamberto Giannini, in occasione del Santo Patrono San Maurizio Martire. Il suo arrivo è motivo di vanto e di prestigio che mai avremmo creduto di potere provare. La sua presenza bene si coniuga con il motto del Corpo: “esserci sempre”, ovvero prestare attenzione anche alle realtà più piccole e periferiche come la nostra. Ringrazio di cuore con deferenza e stima il Prefetto Armando Nanei ed il Questore Giuseppe Peritore per la disponibilità mostrata nell’organizzare un appuntamento così importante”.