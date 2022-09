Sanremo: applausi per le creazioni del bartender Antonio Mandica (Galleria fotografica)

MareCultura, questo il nome del nuovo coktail, è una rivisitazione del classico Americano con l’aggiunta di una aria di acqua di mare, che il bartender Antonio Mandica ha creato per la festa organizzata dalla CNA di Imperia.

Presentato dal giornalista Claudio Porchia il bartender sanremese ha presentato l’aperitivo riscuotendo grande successo fra il numeroso pubblico che ha partecipato alla degustazione. "Una bevanda pensata per andare incontro a tutti coloro che vogliono sentire il profumo ed il sapore del mare, perfetta come aperitivo da condividere tra amici - ha commentato il direttore di Cna Imperia, Luciano Vazzano - e per questo ringraziamo Antonio per la grande professionalità dimostrata anche in questa occsione".

Insieme all’aperitivo, Antonio Mandica ha presentato e portato in degustazione un drink, “Lavanda Fizz”, adatto ad ogni momento della giornata e preparato utilizzato la Lavanda Imperia dell’omonimo consorzio