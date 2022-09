Imperia: domani alla Concattedrale, tradizionale concerto per i festeggiamenti di San Maurizio

Domani, domenica 18 settembre, alle ore 21, si terrà presso la Concattedrale di San Maurizio ad Imperia il tradizionale concerto per i festeggiamenti di San Maurizio nell'ambito della quinta stagione culturale E20 del Duomo di Imperia

L'evento è stato affidato all'organista Walter Gatti che proporrà al pubblico un programma con musiche di Bach, Mendelshonn e Schumann.

Nato nel 1962, si è laureato in Clavicembalo con A. Coen e F. Lanfranco, in Organo e Composizione Organistica con M. Nosetti e in Musica corale e Direzione di coro con S. Pasteris nei Conservatori di Alessandria e Torino.Laureato in concorsi di organo, composizione e clavicembalo, svolge attività concertistica sia in veste di solista sia di accompagnatore suonando per importanti festival e su prestigiose tribune in Italia e all'estero.

E’ stato dal 1991 al 2001 osservatore italiano e delegato presso la Conferenza di musica evangelica europea. Dal 2006 al 2010 ha ricoperto l'incarico di organista titolare presso il Tempio Valdese di Torre Pellice. E' titolare dell'organo del Tempio Valdese di Corso Vittorio Emanule II in Torino. Compositore di musica per diversi organici, suoi lavori sono stati pubblicati in Italia, Germania e Svizzera. L'Università di Bamberg gli ha commissionato una fantasia per organo e orchestra su "Veni Creator Spiritus", uno "Stabat Mater" e un concerto per violoncello e orchestra. Dal 2010 è direttore del Coro Valdese di Torino. E' docente in diverse istituzioni della Città Metropolitana di Torino. Dal 2010 è direttore dell'Accademia Organistica Pinerolese.

Il concerto è ad ingresso libero.