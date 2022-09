Dalla Val Nervia: domani Pigna ospita la quinta edizione di “Una marcia in più”

A Pigna domani prenderà il via la quinta edizione di “Una marcia in più”, organizzata dall’Us Pignese in collaborazione con il Comune e i volontari di Protezione civile.

“Pigna aveva un po’ anticipato alla fine degli anni ‘60 e nei primissimi anni ‘70 quell’idea delle marce alpine, per cui le prime marce vengono fatte da Realdo a Pigna, una gara durissima perché si passava da 1050 m, si saliva fino a 2000 m e si scendeva poi a 280 m e purtroppo nella discesa che dal Toraggio arrivava a Pigna i partecipanti facevano dei voli, era pericolosa. Si optò in seguito per fare Pigna-Gouta, Gouta-Toraggio e Toraggio-Pigna, cioè di fare un anello perché era meno impegnativo e meno massacrante, anche perché sennò bisognava creare dei presidi di pronto soccorso lungo il percorso. I primi anni in cui si sono fatte queste marce vi erano ancora i muli a Pigna, per cui si caricavano d’acqua e poi si facevano salire al Toraggio per dare assistenza ai partecipanti. Era un tempo in cui la montagna era ancora vissuta, dove i percorsi e le mulattiere comunali erano tenute bene” - racconta il sindaco di Pigna Roberto Trutalli - “La marcia alpina nasce con questa idea mentre a Pigna oggi si fa ‘Una marcia in più’, che è una marcia che raggiunge i 650 m circa ed è un anello molto bello e storico che torna in paese. È una marcia più tranquilla e semplice, che si inserisce all’interno di una tradizione del nostro paese che dura da 50 anni”.

Domenica la marcia non competitiva di promozione del territorio di circa 14 km partirà da piazza XX Settembre e passerà per la salita della cascata, la pista inter poderale Madonna di Passoscio, Mirabel, il ponte di Baussun, Figurno, Marelae, i ruderi di Sant’Antonio, la Madonna di Lourdes, la strada per località Loprao, il campo sportivo fino alla tecnostruttura, dove è previsto l’arrivo. Il percorso, che ha un dislivello di circa 400 metri su fondo per la maggior parte sterrato, passerà anche nel sottobosco e su cemento e asfalto. Il percorso, che è adatto a tutte le età, sarà organizzato con vari punti di ristoro. Inoltre dopo l’arrivo, dalle 13, si potrà mangiare un primo, un secondo e bere acqua e un bicchiere di vino, tutto compreso nell’iscrizione di 10 euro che si potrà effettuare dalle 7.30 presso piazza XX Settembre. La partenza sarà alle 8.30.

Per i più piccoli è previsto un percorso ridotto: una minimarcia di 2 km circa su fondo sterrato e cemento. Sarà una buona occasione per fare sport in mezzo alla natura stando in compagnia. Al termine della marcia verranno premiati: il primo arrivato, il partecipante più giovane, il più anziano e i gruppi più numerosi. Vi saranno inoltre premi a sorteggio e gadget per tutti.