Immigrazione clandestina: 100 poliziotti impiegati nel controllo sul territorio predisposto da Prefetto e Questore

Sono stati circa 100 gli elementi della Polizia, con il contributo delle componenti delle specialità della Polizia di Frontiera di Ventimiglia, del Reparto Prevenzione Crimine, Ferroviaria e Stradale che, nella settimana che sta terminando hanno svolto servizi straordinari di controllo sul territorio disposti dal Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Imperia Armando Nanei e dal Questore Giuseppe Felice Peritore.

Sono state identificate circa 1.600 persone e controllati 820 veicoli nelle zone centrali e periferiche di Ventimiglia, maggiormente frequentate dai migranti clandestini. È in questa cornice che, infatti, si inserisce l’attività dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia che, nella settimana appena trascorsa, ha operato diversi accompagnamenti di stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale, presso i Centri di Permanenza per il Rimpatrio.

In particolare, questi ultimi hanno riguardato un cittadino tunisino scarcerato dalla Casa circondariale di Imperia per fine pena, che è stato accompagnato presso il Centro Permanenza per i Rimpatri di Gradisca d’Isonzo. Lo stesso si era reso responsabile di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Mercoledì, tre cittadini tunisini rintracciati a Ventimiglia nel corso di servizi di controllo del territorio, sono stati accompagnati presso il Centro Permanenza Rimpatri di Torino. Nell’arco della settimana, sono inoltre stati emessi 8 decreti di espulsione contenenti l’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Si tratta di 5 cittadini tunisini, un cittadino marocchino, un cittadino guineano ed un cittadino algerino.