Doppio intervento dell'elisoccorso in Val Nervia: donna cade in bici a Isolabona ed è in gravi condizioni

Doppio intervento dell’elicottero ‘Grifo’ del 118, questa mattina in Val Nervia. Nel primo caso, avvenuto a Isolabona la macchina dei soccorsi si è mossa per una donna di 50 anni che, caduta a sola in bicicletta a Isolabona, ha picchiato la testa ed è stata trattata sul posto dai medici del velivolo, visto che l’automedica era occupata su altri interventi. E' stata poi portata al Santa Corona di Pietra Ligure.

Il secondo caso ha visto i medici dell’elisoccorso trattare sul posto un uomo di 67 anni che ha riscontrato problemi neurologici. Nel primo caso è intervenuta anche un’ambulanza della Croce Azzurra della Val Nervia mentre, nel secondo quella Croce Verde Intemelia.