Triora: permesso per la raccolta funghi, per il 2023 il Comune pensa a un sistema online

Per il 2023, il Comune di Triora sta pensando di dotarsi di sistemi online per rilasciare il permesso di raccolta funghi. Oggi questo titolo autorizzativo può essere acquistato sia in Comune ma anche presso alcune attività convenzionate, per ovviare al problema degli orari di apertura del municipio (il Bar Capriolo e l'alimentari Il Mulino a Molini di Triora e il bar Vecchi Ricordi, a Triora).

Quando si parla di funghi, Triora come molti altri comuni della provincia di Imperia, fa pagare questo tipo di permesso. Le tariffe sono basate sulla residenza: 10 euro per gli abitanti del paese mentre i non residenti spendono da un minimo di 10 euro per il giornaliero a un massimo di 65 euro per l'annuale, 15 euro per il settimanale e 30 euro per il mensile.