Sanremo: estate 2022, nella classifica dei turisti svetta la pista ciclabile e sale la Madonna della Costa

Sanremo ricorderà l’estate 2022 per il record di turisti e per la sensazione di vera ripartenza dopo le difficoltà del covid. La città ha fatto il pieno di turisti con un ‘tutto esaurito’ che ha permesso a vacanzieri da ogni angolo del mondo di apprezzare le bellezze della Riviera.

Come ogni anno al termine della bella stagione è utile andare a consultare i commenti di chi ha scelto Sanremo per la propria vacanza estiva, una cartina di tornasole utile a capire cosa piace e cosa attira meno. O, semplicemente, quali sono le mete più battute.

In testa alla classifica di Tripadvisor c’è sempre, stabile e inamovibile, la pista ciclabile. L’opinione è unanime, a pochi metri dal mare scorre una striscia d’asfalto invidiata in tutta Europa specie dai turisti amanti della vacanza all’aria aperta. Al netto dei consueti consigli in merito alla manutenzione e alla pulizia, i voti e i commenti vanno tutti in un’unica direzione a favore della pista e del suo panorama spettacolare.

In netta salita, al secondo posto, c’è la Madonna della Costa. Il santuario e la sua vista su tutta la città sono un’attrazione in netta crescita tra i turisti che la scelgono per conoscere una Sanremo diversa da quella più nota del centro, attraversando i vicoli della Pigna, passando dalla terrazza dei giardini Regina Elena sino ad arrivare alla chiesa.

Il terzo gradino del podio va a corso Matteotti, un punto fermo per lo shopping anche se qualcuno storce il naso per la massiccia presenza di catene che tutto sommato sono le stesse in ogni città d’Italia. Immancabile la menzione per le targhe con i nomi dei vincitori dei Festival (non c’è turista che vada via da Sanremo senza averne immortalata almeno una) e la tradizionale foto con Mike Bongiorno all’incrocio con via Escoffier.

Scendono dal podio Bussana Vecchia e la Pigna per una classifica che prosegue così: chiesa Russa, corso Imperatrice, valle Argentina, piazza Bresca, villa Nobel, Casinò, Mercato Annonario, giardini di villa Ormond, Tre Ponti, chiesa di San Siro, statua di Mike Bongiorno, forte di Santa Tecla. Stupisce non poco trovare nella seconda parte della graduatoria due istituzioni cittadine come il Casinò e il Mercato Annonario.

Tra i tanti commenti positivi, infine, ne spiccano alcuni che invitano a una maggiore attenzione per la pulizia. Qualcuno ha anche immortalato angoli non certo curati della città a dimostrazione di come ci sia sempre da migliorarsi per evitare che i turisti possano imbattersi in situazioni non certo degne del nome di Sanremo.