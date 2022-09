Sanremo: due nuovi agenti a tempo indeterminato per la Polizia Locale, nei prossimi mesi arriveranno i cinque stagionali pagati dal Ministero

Nuovi rinforzi per il comando della Polizia Municipale di Sanremo, sempre alla ricerca di agenti per arricchire e ringiovanire la ‘squadra’ a disposizione del comandante Claudio Frattarola.



Negli ultimi giorni gli uffici di palazzo Bellevue hanno disposto l’assunzione a tempo indeterminato di due agenti grazie alla graduatoria stilata in base all’ultimo concorso. Entrano a far parte della Polizia Municipale gli agenti Luca Bruna (primo classificato) e Paolo Lucchino (in virtù del diritto alla riserva prioritaria detenuto ai sensi dell’art.2 del bando di concorso).

Ultimata la graduatoria, per il 2022 non sono più previste assunzioni a tempo indeterminato, se ne riparlerà l’anno prossimo.

Nei prossimi mesi, invece, sono previsti nuovi innesti di stagionali in vista delle feste di fine anno. Saranno cinque i nuovi agenti a tempo determinato che il comando potrà avere a disposizione grazie ai fondi del Ministero dell’Interno. Altri ne arriveranno a febbraio per la settimana del Festival.