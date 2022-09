Doppia donazione tra Lions Otto Luoghi e Barale per la pesca di beneficienza e per chi ha bisogno

Donazione ‘in tandem’ per il Lions club Bordighera Otto Luoghi. L'11 settembre scorso, in occasione della Festa Patronale della Parrocchia ‘Madonna dei fiori’ di Bordighera, il Lions Club Bordighera Otto Luoghi decide di donare come primo premio della pesca di beneficenza una bicicletta da donna.

Al momento dell'acquisto, sapendo la finalità, la titolare del negozio Giorgia Barale, ha donato a sua volta la bici al club, in memoria del padre Giorgio. Grati per la generosità, è stato deciso di tramutare l'importo della bicicletta in buoni spesa al Conad. La messa in palio della bicicletta ha contribuito alla vendita di numerosi biglietti e la sensibilità di Giorgia Barale ha favorito l'acquisto da parte del Lions di buoni spesa, a sostegno delle famiglie bisognose e alla futura creazione di un Oratorio per i ragazzi del territorio.

(Nella foto il momento della consegna della bici con il past Presidente Enzo Costagliola di Polidoro e il Presidente Fabrizio Condrò)