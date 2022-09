Camporosso: visita di Toti e Scajola al cantiere del futuro plesso scolastico "Un'opera importante per il territorio" (Foto e Video)

Sopralluogo del Presidente della Regione, Giovanni Toti, insieme all’Assessore Marco Scajola, a Camporosso sul cantiere che vede sorgere il nuovo plesso scolastico del paese. Una scuola che, se tutto andrà per il verso giusto, vedrà suonare la prima campanella a settembre 2024 e che è stata fortemente voluta dall’Amministrazione comunale. Un ambizioso progetto da 3,5 milioni di euro, che vede un finanziamento di oltre 3 milioni dalla Regione.

“Direi che è un plesso fondamentale – ha detto il Presidente della Regione, Giovanni Toti - dotato di comfort e sicurezza, soprattutto dopo due anni e mezzo di stop per la pandemia. Soldi spesi bene e che il Comune sta spendendo in fretta, cosa che non accade di frequente in Italia”.

Un plesso che radunerà tutte le scuole in unico luogo: “E’ una filosofia importante – ha detto l’Assessore Marco Scajola – con un finanziamento importante dalla Regione, che avrà anche un’alta qualità strutturale e di gestione energetica. Il Comune sta facendo un ottimo lavoro, come si sta facendo in altri luoghi del Ponente, visto che l’edilizia scolastica deve essere al centro delle politiche regionali ma anche nazionali. Andando incontro a quei comuni dell’entroterra che hanno spesso problemi in questo senso”.

Per il vice Sindaco Maurizio Morabito un intervento importantissimo per il nostro paese: “E’ la seconda dopo quella della zona a mare, ma l’importante è fare i progetti e inaugurare cose inutili senza passerelle elettorali”.

La nuova scuola è stata pensata come uno spazio di un unico piano, di generose dimensioni planimetriche e privo di barriere, che accoglierà i bimbi in un ambiente protetto dalla strada, raccolto intorno ad una grande corte comune, privo di confine tra l’interno e il verde circostante e completamente immerso nel contesto di antica vocazione contadina.