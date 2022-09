Pallamano: inizia la nuova stagione dell'Abc Bordighera, intervista al presidente Rizzi

In vista del via alla nuova stagione sportiva parla il presidente dell'Abc Bordighera Roberto Rizzi.

Siamo all’ inizio della nuova stagione sportiva per i ragazzi e le ragazze dell’ ABC, come si sta muovendo la società?

“I nostri atleti dell’ Under 17 maschile hanno iniziato già da alcune settimane la preparazione visto che rispetto all’ anno passato l’ impegno sarà più gravoso per via del passaggio di categoria dall’ Under 15 all’ Under 17, i preparatori atletici Walter Laura e Agata Liotta stanno cercando di portare i ragazzi all’ inizio della stagione agonistica in ottima forma, dalla prossima settimana gli allenamenti proseguiranno alla palestra Conrieri il martedì ed il giovedì dalle 18:30 alle 20 sotto la guida dello staff tecnico composto da Sergio Giribaldi, Francesco Sassone e Andrew Dall’ Acqua che quest’ anno guideranno i ragazzi nei campionati di categoria in Francia ed Italia. Iniziati questa settimana anche gli allenamenti per l’under 13 maschile guidata da Luciano Martin, Stefania Conte e Manuela Gagliolo in vista dei campionati sia in Italia che in Francia. Per quanto riguarda il settore femminile i nostri dirigenti stanno lavorando alacremente in collaborazione con la Riviera San Camillo di Imperia per costituire una squadra che possa partecipare al campionato francese under 17 ed eventualmente a quello italiano dopo la vittoria della coppa italia under 15 vinta a Misano Adriatico sotto il vessillo del progetto Italia-Francia levant 06. L’under 11 mista inizierà a breve la preparazione per il campionato francese e per l’attività divulgativa in Italia e lo staff tecnico sarà composto da Stefania Conte, Manuela Gagliolo e Patrizia Bastianelli e il ritrovo sarà per tutto settembre presso la palestra Conrieri dalle 17 alle 18:30, durante gli allenamenti sono previste prove gratuite per chiunque volesse avvicinarsi al nostro sport e nel contempo sarà avviato anche il progetto “baby hand” per i più piccini. Vorrei sottolineare che è iniziata l’importantissima campagna di tesseramento e ricerca di nuovi sponsor, necessari per permetterci di affrontare la stagione agonistica”.

L’Abc ha recentemente rinnovato il consiglio direttivo, ci sono novità?

“Si, l’ultima assemblea ha rinnovato il consiglio direttivo che vede l’entrata di nuove e gradite forze nelle persone di Romina Rivella che sarà la responsabile dei social-media e del marketing, di Francesco Sassone e di Walter Lucioli che lavorerà alla costituzione del gruppo “veterani”. Chiunque volesse maggiori informazioni potrà contattarci sui canali social Facebook e Instagram all’ indirizzo: abcbordigheraofficial o all e-mail info@abcbordighera.it”.