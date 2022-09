Calcio Tavolo: il sanremese Calonico nel weekend al mondiale di Roma come giocatore-selezionatore

Per la nona volta il sanremese Gianfranco Calonico sarà una colonna della nazionale italiana ‘Veteran’ (giocatori con più di 45 anni) ai campionati mondiali di calcio tavolo (l’evoluzione del Subbuteo).

Calonico torna al Mondiale dopo lo stop di due anni imposto dalla pandemia, con una responsabilità in più, quella di selezionatore e capitano della Nazionale. Gianfranco Calonico, il miglior giocatore della nostra regione (tesserato per il Master Sanremo), partirà oggi alla volta di Roma, dove si svolgeranno gli incontri, ai quali parteciperanno giocatori e squadre da tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti, l’Australia e il Sudafrica.

Per Calonico un nuovo percorso difficile, quello che porta al sogno di vincere il campionato del Mondo individuale ma anche di condurre per la prima volta la squadra nazionale, in un campionato a squadre che si preannuncia ricco di asperità: “Si tratta di un appuntamento importante – ci ha detto – che spero di onorare nonostante non sia riuscito ad allenarmi a dovere. Mi auguro di poter dare il mio contributo alla squadra e di poterla anche condurre nel migliore dei modi. Non sarà facile ma ci proverò per riportare a Sanremo il titolo conquistato nel 2016”.

Oltre a Calonico, un altro tesserato del Master Sanremo parteciperà al campionato del Mondo, il tedesco Frank Stiller.

Gianfranco Calonico, come il Master Sanremo, anche questa volta, troverà aiuto e collaborazione da Grandi Auto concessionaria di corso Marconi, B.I.G. di piazza Bresca, l’hotel Alexander di corso Garibaldi, Auto 3, Sanremo Piante, NK Garden, Edilizia Galasso. Chiunque fosse interessato a contattare il club per iniziare o riprendere l'attività, può scrivere una mail a info@subbuteomastersanremo.it.