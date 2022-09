Il prossimo 1° ottobre inizieranno i corsi della nuova scuola di musical della 'Sanremo Performer Musical Academy', Arti Performative e Coreografiche.

Previsto un 'Open day' e consulenza per la creazione di un percorso personalizzato, domani presso la sede della scuola 'New Crazy Dance' in via G. Pascoli 74.