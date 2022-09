I sanremesi Paolo Rossi e Thomas Soscara protagonisti su Rai2 a “Performer Italian Cup”

Domani alle 14 andrà in onda su Rai 2 “Performer Italian Cup”, una competizione fra i migliori atleti ed artisti vincitori del Campionato Italiano delle Arti Performative.

Condotto da Garrison Rochelle e Valentina Spampinato, con la regia di Pietro Pellizzieri, il programma vedrà sfidarsi cinque squadre, tra cui quella della Liguria, arrivata al programma grazie al gran numero di medaglie ottenute dai performer liguri durante le finali nazionali di questo Campionato; tra i medagliati sono stati scelti i componenti della squadra per il format TV e tra questi anche due sanremesi: Paolo Rossi (cantante e performer completo) e Thomas Soscara (ballerino).

Thomas è un giovane ballerino della scuola di danza New Crazy Dance di Sanremo, nonostante sia entrato da pochissimo nel mondo della danza, avendo cominciato il suo percorso atletico nella ginnastica, si è già fatto notare per il suo talento e, proprio durante le finali nazionali di Performer Italian Cup, è stato anche scelto da Garrison per partecipare all’ultimo videoclip della cantante Grazia Di Michele.

La voce di Paolo Rossi invece è già conosciuta nell’ambiente musicale, fa parte da tempo della compagnia “Musical I Love You” di Sanremo, grazie alla quale ha acquisito esperienza come performer completo, ed è attualmente il cantante di due gruppi della nostra provincia, i Blue Velvet Sound e The Steve Foglia Society.

Oltre ai nostri due concittadini della provincia di Imperia, la squadra Liguria è composta da Andrea e Giulia Chiovelli e Marco Caudullo, di Savona, il capitano Clara Moltedo e Leonardo Trevisan, provincia di Genova ed Emma Spinetta per la provincia della Spezia.