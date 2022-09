Maltempo nelle Marche, la Liguria mette a disposizione la Protezione Civile

La Liguria tende la mano alle Marche dopo la bomba d'acqua che ha interessato la regione provocando molte vittime oltre a diversi dispersi tra i quali anche due bambini.

Nelle zone interessate si scava e si lavora per il ripristino e per cercare chi ancora non ha dato notizie; la Liguria corre in soccorso mettendo a disposizione la Protezione Civile regionale per aiutare i soccorsi.

“Esprimo a nome mio e di tutta la Liguria profondo cordoglio e vicinanza al presidente della Regione Marche per la tragedia che ha colpito la comunità. Siamo vicini a tutta la popolazione marchigiana e ai familiari delle vittime di questa terribile ondata di maltempo, che ha provocato anche ingenti danni. Seguiamo con attenzione l'evolversi della situazione e siamo a disposizione per aiutare quel territorio anche con il supporto della nostra Protezione Civile”. Così il presidente della Regione Liguria in merito alla bomba d'acqua che ha colpito le Marche, in particolare nella zona dell'anconetano.