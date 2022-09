Coronavirus: numeri stazionari oggi sia in regione che in provincia, lieve aumento del tasso di positività

Numeri stazionari oggi sia in regione che in provincia ma tasso di positività in lieve aumento rispetto a ieri. Sono 457 i nuovi casi di Covid oggi in Liguria e, di questi, 47 in provincia di Imperia, 93 nel savonese, 256 a Genova e 60 a Spezia.

Il dato emerge a fronte di 3.694 tamponi, dei quali 707 molecolari e 2.987 rapidi. Il tasso di positività è anche oggi in aumento al 12,37%, lo 0,5% in più di ieri.

Diminuiscono anche oggi in provincia di Imperia i pazienti Covid ricoverati: sono 19, ovvero 4 in meno di ieri e sempre senza nessuno in terapia intensiva. In lieve aumento, invece, su base regionale: 135 (+3) di cui 3 (stabile) in terapia intensiva.

Oggi si registrano un morto in provincia di Genova. Lieve rialzo delle persone in sorveglianza attiva, oggi 4.574, ovvero 10 in più di ieri.

Sotto il bollettino odierno e l’aggiornamento sulle vaccinazioni