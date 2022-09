Sanremo sempre protagonista in tv: oggi a 'E' sempre mezzogiorno' la 'Sardenaira' con Antonella Clerici

Sanremo sempre protagonista in televisione. Con manifestazioni, appuntamenti o come in questo caso con la gastronomia, la città dei fiori trova sempre spazio sui canali televisivi e, in questo caso, lo fa con uno dei prodotti principe della sua tavola.

Stiamo parlando della sardenaira, che è stata protagonista della trasmissione ‘E’ sempre mezzogiorno’, la trasmissione di cucina presentata da Antonella Clerici che è alla sua seconda stagione, dopo le tante che l’hanno vista protagonista con ‘La prova del cuoco’.

Fulvio Marino, esperto nell’arte panificatoria e originario della provincia di Cuneo, ha infatti preparato la sardenaira, una delle leccornie più ricercate da chi arriva nella città dei fiori. Ed è stato lo stesso Marino ad aver annunciato di essere stato quest’estate a Sanremo e di aver assaporato una stupenda straordinaria.

Nell’esposizione si è anche parlato di ‘focaccia rossa’ e di pizza ma, più volte è stato puntualizzato il nome vero, anche questo molto importante per un prodotto come detto unico nel suo genere, che trova altre versioni nelle altre città della nostra provincia. Un altro momento di notorietà per la città dei fiori, che oltre alle sue diverse bellezze e peculiarità, si distingue sempre anche per la qualità enogastronomica del territorio.