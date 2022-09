Da Badalucco il Sindaco lancia l'allarme: "Diversificare le norme delle grandi città o i paesi moriranno" (Video)

Il Sindaco di Badalucco, Matteo Orengo, ha nuovamente tirato in ballo i problemi dell’entroterra, puntando decisamente il dito contro chi legifera e norma la vita delle persone e che non fa differenziazioni tra le grandi città e quelle più piccole.

Il tutto, ovviamente, in funzione dei problemi che si vivono nei piccoli centri che però vengono spesso idolatrati come importantissimi per il ‘vivere bene’ e per il turismo.

“Credo che l’entroterra – ha detto Orengo - di cui ognuno di noi si riempie sempre la bocca come esempio di virtù e luogo dalle grandi potenzialità, viene dimenticato quando si legifera. Quindi una norma che si mette in campo per Roma, Milano o Torino, vale anche per Badalucco, Molini o Pontedassio. Faccio esempi semplici come per gli eventi, la cui organizzazione ha normative identiche, passando da un concerto dei Maneskin a Milano a una sagra come quella dello stoccafisso a Badalucco. E’ quindi difficile, per chi organizza sagre come le nostre, seguire alla lettera la normativa e doversi occupare di una serie di problematiche che, in un grande centro possono avere un significato ma in uno piccolo no. Potrei anche fare l’esempio di un negozio: nel centro di Milano ha un fatto economico importante mentre un piccolo esercizio di alimentari a Pornassio è anche una attività di valenza sociale e non solo economica”.

Proprio per questo il Comune di Badalucco ha organizzato, per sabato prossimo in occasione del weekend dedicato allo stoccafisso, un convegno per parlare anche di queste problematiche: “Ci sarebbe da capire se e come sia possibile normare in modo diverso, tra grandi città e piccoli centri. Se continuiamo a mettere in difficoltà i paesini più chiudono le attività e i servizi e diventano inappetibili sul piano abitativo. Quest’anno, inoltre, i forti aumenti porteranno a scelte difficili per i residenti dell’entroterra, costretti a pagare molto di più il riscaldamento. Sulla costa anche solo il clima è diverso e, tutto questo causerà ulteriori problemi. E’ arrivato il momento che in Italia, dove ci sono oltre 4.100 paesi sono sotto i 2.000 abitanti, questi vengano in qualche modo riscattati”.