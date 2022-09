Bordighera: l’Assessore Laganà “Arziglia, sempre maggior attenzione per le periferie” (Foto)

“Sono numerosi gli interventi che abbiamo realizzato per Arziglia, affrontando ambiti diversi ma tutti ugualmente importanti”. Sono le parole dell’Assessore ai Lavori Pubblici di Bordighera, Marco Laganà, che ha elencato la serie di interventi eseguiti.

“La cura per gli spazi pubblici – prosegue - ad esempio. I giardini Winter, importante patrimonio verde, sono stati oggetto di attività di potatura e pulizia per ospitare, grazie alla collaborazione con l’associazione ‘Amici di Winter’, eventi e manifestazioni che hanno riscosso notevole successo. L'area del lavatoio è stata completamente riqualificata ed il vecchio edificio ha lasciato posto ad una piazza-giardino dalle linee moderne ed essenziali, teatro perfetto per le opere di Marcello Cammi che sono finalmente tornate nel loro giardino”.

Lavori importanti, senza però dimenticare la manutenzione. Sono stati sostituiti i corpi illuminanti dei lampioni: “Sono stati rifatti gli asfalti nella zona del Residence dei Fiori; sono state ritinteggiate le ringhiere e a breve interverremo su quelle comprese tra l’incrocio con via Cornice dei Due Golfi e la galleria del Grand Hotel Del Mare. Ci siamo impegnati più volte per la pulizia e il ripristino della spiaggia, una delle più ampie di Bordighera; proprio da lì nel giugno scorso hanno avuto inizio le attività per la preparazione del litorale alla stagione estiva. In particolare la condotta idrica di Amaie, come ogni anno, è stata subito ricoperta con il ripascimento. Non abbiamo dimenticato la difesa del suolo, fondamentale in un'area idrogeologicamente fragile come quella in cui viviamo: abbiamo ripristinato la scogliera dell’ex campo da calcio d’Arziglia (con una spesa di 153.000 euro), effettuato un ripascimento della spiaggia con 3.200 metri cubi di materiale (con una spesa di 96.896 euro) e concluso i progetti esecutivi per il ripristino della scogliera di Punta Migliarese (per complessivi 800.000 euro di investimento previsto per i lavori)”.

Durante l’estate, infine, la Polizia Municipale ha effettuato un puntuale monitoraggio per ridurre la velocità dei mezzi e per impedire la sosta non autorizzata di camper e furgoni: “Tra l'altro in tema di viabilità – termina l’Assessore - colgo l'occasione per annunciare che, nell'ambito della prossima variazione di bilancio, abbiamo finalmente trovato le risorse per la progettazione di una nuova rotatoria in prossimità di via Cornice dei Due Golfi, al fine di incrementare la sicurezza. Abbiamo lavorato per Arziglia e continueremo a farlo in modo efficace, come anche per gli altri quartieri periferici della nostra città”.