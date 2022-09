Bordighera: al via rifacimento del marciapiede di via Vittorio Emanuele nel tratto che va da via Regina Margherita a corso Italia

Inizieranno a breve a Bordighera i lavori per il rifacimento del marciapiede di via Vittorio Emanuele nel tratto che va da via Regina Margherita a corso Italia, sul lato monte; si aggiunge quindi un nuovo intervento a quelli già realizzati per la sicurezza ed il decoro urbano, tra l’altro davanti all’Ospedale Saint Charles e al Palazzo del Parco, in via Girolamo Rossi, in via dei Colli ed in via Vittorio Emanuele all’angolo con via Noaro.

I lavori saranno eseguiti in continuità con i canteri già conclusi e per la pavimentazione verrà dunque utilizzato lo stesso materiale posato sul lato sud. Lungo il percorso saranno posizionati paletti dissuasori e catene per garantire maggior tutela ai pedoni ed impedire il parcheggio, con l’eccezione di due aree di sosta dedicate al carico e scarico merci. Per lo stesso tratto di via il piano asfalti dell’Amministrazione Ingenito prevede il ripristino del manto stradale.