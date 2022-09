Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 16 a domenica 18 settembre, in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 16 SETTEMBRE



SANREMO



10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601



10.30. Visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (tutti e venerdì e sabato di settembre)

17.30-22.30. ‘Work in Progress, il divenire della forma’: esposizione di Roberto Altmann. Forte di Santa Tecla, fino al 25 settembre da martedì a domenica (4 euro, ridotto 2 - tra i 18 e i 25 anni - gratis sotto i 18)

IMPERIA



7.45. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica Colletta delle Salse - Collabassa - Piancavallo - Colletta delle Salse accompagnati dalla guida GAE Marina Pissarello. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Imperia, info 347 1107301 (più info)

9.00-20.00. Per la Festa di San Maurizio, Expo Alpi del Mare a Porto Maurizio: apertura stand dalle 9 + esibizioni di danza e ballo etnico in via Casione alle 17.30 + degustazione vini del ponente ligure alle ore 18 in Via XX Settembre (fino al 18 settembre)



18.00. Secondo incontro della rassegna 33 giri Italian-Masters dedicato a Ivano Fossati ‘Lindbergh’ con Stefano Senardi e Gaia Ammirati. Sala convegni della Biblioteca civica ‘Lagorio’, ingresso libero

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata

VENTIMIGLIA



10.00. ‘500 anni del Santuario della Madonna delle Virtù’: mostra fotografica a cura dell'Associazione Alpini di Ventimiglia. Chiostro di Sant'Agostino, fino al 18 settembre



18.00. Ecofesta 2022 a cura di Alternativa Intemelia: dibattito ‘Ventimiglia e il suo futuro: tra rilancio e sostenibilità’ con la partecipazione di esponenti della politica e della società civile + Dj Set Zeel dalle 20 alle 22 (Electro/Trip Hop) + Dj Set Panicosparso dalle 22 alle 24 (Rock/Reggae). MakoBomBoclan, in LungoMare Varaldo 13

VALLECROSIA

16.00. Inaugurazione mostra d'arte di Mamadou Telly ‘Il Colore è Vita’, Casa Valdese, in Via Colonnello Aprosio 251, fino al 26 settembre, info 327 9215781

BORDIGHERA



9.00-22.00. Possibilità di visita del parco di Villa Regina Margherita, in via Romana 34/36 (h 9/12-17/22)



16.00-19.30. ‘L’azzurro di Dorel’: mostra dell’artista Amerigo Dorel. Ex Chiesa Anglicana, fino al 2 ottobre (dal lunedì al venerdì 16/19.30, sabato e domenica 10.30/13-16/19.30), ingresso gratuito, info +39 0184262882



OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

16.00. 63ª Festa di San Matteo: Gara di petanque Memorial 'Luigi Ardoino' aperta a tutti (h 16) + 33ª Sagra dello stoccafisso (h 19.30) + serata danzante con l’orchestra Karibe Band Show Italia (h 21). Località Molino del Fico, anche domani (più info)

ENTROTERRA

BADALUCCO

21.30. 'Balla Signorina?': tradizionale concerto di fine estate della Banda Musicale Santa Cecilia diretta dal M° Mario Bianchi, con interventi dell'attore Gioacchino Guascon. Giardin du Prevostu

BORGOMARO

17.30-20.00. Progetto espositivo ‘Il Grande Brivido’ con le opere di 13 artisti. Evento a cura di Anna Angelica Ainio. Palazzo Doria, fino al 30 ottobre (da venerdì a domenica h 17.30/20), info +39 3917191589

CASTELLARO

9.30-12.30. Mostra sulle Biciclette d’epoca facenti parte della collezione privata ‘On the Bicycle’. Dalle 11.00 alle 12.00 possibilità di degustare gratuitamente una deliziosa merenda. Castellaro Golf Resort, Strada per i Piani 1 (venerdì, sabato e domenica fino a fine ottobre)

CIPRESSA

19.00. Oktoberforst: ottimo cibo annaffiato da birra Forst con musica a cura di Ivan Pop 2000. Piazza Mazzini, anche domani

DOLCEACQUA

15.00-20.00. ‘Tempo in sospensione/Le temps en suspension’: personale di pittura di Eliei James. Pinacoteca Morscio, fino al 25 settembre (dal martedì alla domenica), entrata libera

17.00-19.00. Mostra CAGES di Soraya Cordaro a cura dell’associazione la clessidra, FIAB e Centimetri di anima. Spazio ‘Le prigioni di Lucrezia’, fino al 12 novembre



PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

TRIORA

14.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)

FRANCIA

BEAULIEU-SUR-MER



20.00. Festival di musica classica di Beaulieu 2022: cena di gala ‘Les Années Folles!’, dinner show con Gaby The Magnificent o la favolosa storia di Gaby Deslys, artista femminista che inventerà il grande magazine di spettacoli. Hôtel Royal Riviera (più info)

MENTON



9.00-20.00. ‘Italia Eterna’: convegno animato da italiani trasferiti all’estero per lavoro o per scelta di vita, stranieri con radici italiane e che spesso prendono un secondo passaporto, quello italiano, ma anche stranieri che amano l’Italia e ne parlano la lingua. Modera Armando Torno, giornalista, Sole 24 Ore e Corriere della Sera. Palazzo degli Ambasciatori, rue Partouneaux 3, fino al 18 settembre (il programma QUI, i relatori QUI)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

WORK IN PROGRESS...



SABATO 17 SETTEMBRE



SANREMO

8.30. ‘Me Too’: giornate di approfondimento dedicate alla formazione su tematiche di attualità a cura dell'Azione cattolica diocesana. Villa Giovanna d’Arco, anche domani (locandina)



9.30. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, visita guidata al centro storico e musei di Triora accompagnati dalla guida GAE Raffaella Asdente. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo, info 338 6913335 (più info)



9.00-22.00. ‘La Dolce Via’: mercato con prodotti dolciari del cioccolato, prodotti del territorio, artigianato e creatività. Piazza Colombo, anche domani

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601



10.30. Visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (tutti e venerdì e sabato di settembre)



12.00-21.00. ‘MareCultura La Festa del Porto, del Territorio e dell’Eccellenza Artigiana’: evento di due giorni organizzato da CNA Imperia con approfondimenti sulla cultura ed economia legata al mare. Non mancheranno momenti di festa con musica, cabaret artisti di strada e degustazioni e aperitivi a tema e mostra del concorso fotografico ‘Racconta il Mare Ligure’. Porto Vecchio, anche domani (il programma nel dettaglio a questo link)

17.30-22.30. ‘Work in Progress, il divenire della forma’: esposizione di Roberto Altmann al Forte di Santa Tecla, fino al 25 settembre da martedì a domenica (4 euro, ridotto 2 - tra i 18 e i 25 anni - gratis sotto i 18)



18.00. Fase di qualificazione del 1° Campionato regionale for UNICEF di Tennistavolo (possono partecipare Tesserati ed Amatori di ogni età). Mercato dei Fiori di Valle Armea, info 329 8506016 (più info)

21.00. ‘Ciak… si canta’: varietà musicale a cura dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Bordigotti con ricavato devoluto alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Associazione Imperia Sanremo. Teatro Ariston, info e informazioni 348 41 29 456 (più info)

23.30. Bay Music Saturday: format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)

IMPERIA



9.00-20.00. Per la Festa di San Maurizio, Expo Alpi del Mare a Porto Maurizio: apertura stand dalle 9 + Musica dal Vivo in centro città (fino al 18 settembre)



12.00. 1° trofeo nuoto in mare Città di Imperia a cura della Rari Nantes Imperia con percorso ad anello di 3 km nel tratto di mare che parte dalla spiaggia di Borgo Foce e arriva al faro rosso di Banchina Medaglie d'Oro, per poi rientrare alla Foce. Punto di osservazione ottimale è la Passeggiata degli Innamorati

14.00-16.00. In occasione della giornata mondiale ‘World Cleanup Day’, momento di sensibilizzazione con il coinvolgimento di bambini e ragazzi con le proprie famiglie nella pulizia di un luogo simbolo della Città: l’area di tutela marina locale ‘Le Ratteghe’. Ritrovo presso l’ex Tiro a Volo per la registrazione dei partecipanti

17.30. Per la rassegna letteraria ‘Raccontiamo lib(e)ri’a cura delle Associazioni ApertaMente Imperia e Famiglie Arcobaleno, presentazione libro ‘1946: ‘ I Treni della Felicità’ nell’Italia del dopoguerra’ con Fabio Caffarena, Luigina Borgia e Gennaro Di Vicino. Biblioteca Civica, ingresso libero, info 349 4735325

18.30. Per la rassegna ‘Musica al Santuario’, ‘Tramonto latino: viaggio a sud del mondo’: concerto di Manuel Merlo (chitarra), Maurizio Petticiani (percussioni) Davide Ravasio (sax e voce). Itinerario musicale attraverso i paesi dell'America latina con arrangiamenti musicali originali che rivisitano generi quali bossa nova, samba, bolero e tango argentino. Santuario di Montegrazie, ingresso libero fino ad esaurimento posti, info 333 9076317

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli



18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)

VENTIMIGLIA

9.00. Mercatino creativo, artistico e di artigianato in Via Aprosio a sostegno del ‘Progetto Infanzia’ della Scuola di Pace (ogni terzo sabato del mese)

10.00. ‘500 anni del Santuario della Madonna delle Virtù’: mostra fotografica a cura dell'Associazione Alpini di Ventimiglia. Chiostro di Sant'Agostino, fino al 18 settembre



21.00. Concerto del Coro Polifonico della città di Ventimiglia diretto dal M° Romano Pini con Adriana Costa (tastiere) e Cecilia Pini (percussioni). Chiostro di Sant’Agostino, ingresso libero

VALLECROSIA

10.30-19.30. Mostra d'arte di Mamadou Telly ‘Il Colore è Vita’, Casa Valdese, in Via Colonnello Aprosio 251, fino al 26 settembre (h 10.30/12.30-16/19.30), info 327 9215781

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

9.00-22.00. Possibilità di visita del parco di Villa Regina Margherita, in via Romana 34/36 (h 9/12-17/22)



9.30-12.30. Bordighera in Sport’: giornata multisport dedicata a tutti i bambini della scuola primaria. Palestra Conrieri, Via Pelloux, info 0184 272230

10.30-19.30. ‘L’azzurro di Dorel’: mostra dell’artista Amerigo Dorel. Ex Chiesa Anglicana, fino al 2 ottobre (dal lunedì al venerdì 16/19.30, sabato e domenica 10.30/13-16/19.30), ingresso gratuito, info +39 0184262882

15.00 & 16.30. Due visite guidate a cura del Lions Club Bordighera Capo Nero Host (membro dell'Associazione Internazionale Città Murate) alla scoperta del patrimonio culturale nel borgo antico della città alta con il commento del professor Alessandro Giacobbe (10 euro. ricavato interamente devoluto per servizi di salvaguardia della vista). Partenza davanti alla parrocchia, info e prenotazioni 335 8303131

OSPEDALETTI

8.00-19.00. Mercatino di Antiquariato, collezionismo e vintage. Corso Regina Margherita, info 338 7262822 (3° sabato di ogni mese)



10.00. ‘Raduno dei Fiori’, raduno di Auto storiche, Rally, Abarth e moderne: esposizione delle auto presso Pista Ciclopedonale (mattino) + Prove sul Circuito cittadino (pomeriggio)

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato), info 331 1813155

TAGGIA ARMA

9.50. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, visita guidata al centro storico e musei di Triora accompagnati dalla guida GAE Raffaella Asdente. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Taggia, info 338 6913335 (più info)

DIANO MARINA

9.00. Sull'Onda di Settembre 2022: 11ª edizione della manifestazione di fine estate con mercatino, prodotti tipici, iniziative diverse, musica, animazione, shopping notturno e tanto altro ancora. Dalle ore 18, Notte Bianca a tema ‘Pigiama Party’.Vie del centro cittadino

SAN BARTOLOMEO AL MARE

15.00. 63ª Festa di San Matteo: 20ª edizione delle Moliniadi, giochi per bambini (15) + apertura stand gastronomici (h 19.30) + serata danzante con l’orchestra Rossella Casale (h 21). Località Molino del Fico (più info)

CERVO



18.00. Visita didattica nel borgo di Cervo (7 euro). Ritrovo e partenza parcheggio ex Stazione Ferroviaria (di fronte alla Farmacia), prenotazione obbligatoria al 338 5959641 (più info)



ENTROTERRA

BADALUCCO

16.00. 'Stoccalucco 2022': sagra dello stoccafisso a' Baücogna allietata da numerosi eventi collaterali e musica live (il programma). Piazze e vie del paese, anche domani (i dettagli a questo link)

BORGOMARO

17.30-20.00. Progetto espositivo ‘Il Grande Brivido’ con le opere di 13 artisti. Evento a cura di Anna Angelica Ainio. Palazzo Doria, fino al 30 ottobre (da venerdì a domenica h 17.30/20), info +39 3917191589

CASTELLARO

9.30-12.30. Mostra sulle Biciclette d’epoca facenti parte della collezione privata ‘On the Bicycle’. Dalle 11.00 alle 12.00 possibilità di degustare gratuitamente una deliziosa merenda. Castellaro Golf Resort, Strada per i Piani 1 (venerdì, sabato e domenica fino a fine ottobre)

CIPRESSA

19.00. Oktoberforst: ottimo cibo annaffiato da birra Forst con musica a cura di Andrea Gash. Piazza Mazzini

COSTARAINERA

9.00-18.00. Percorso Natura al Parco Novaro Ritrovo all’ingresso della palazzina, anche domani

DOLCEACQUA

15.00-20.00. ‘Tempo in sospensione/Le temps en suspension’: personale di pittura di Eliei James. Pinacoteca Morscio, fino al 25 settembre (dal martedì alla domenica), entrata libera

17.00-19.00. Mostra CAGES di Soraya Cordaro a cura dell’associazione la clessidra, FIAB e Centimetri di anima. Spazio ‘Le prigioni di Lucrezia’, fino al 12 novembre

MENDATICA

20.00. Festa di fine estate: Street food del Malgaro + Beverage agricolo + musica cattiva. Zona campo sportivo

MOLINI DI TRIORA

9.00. ‘Vignago e la Pastorizia’: giornata di trekking dedicata ad una eccellenza alimentare locale con tavolata conviviale a casa di Nevio accompagnata dalla guida GAE Antonella Piccone Ritrovo alla fontana al trivio del paese, partenza in macchina per Corte, frazione di Molini, info +391 10 42 608 (più info)

PERINALDO



17.30. Per la rassegna letteraria ‘… seconda stella a destra… libriamoci tra sapori e profumi di Perinaldo…’, Freddy Colt presenta ‘Il Musaico. Antenati, maestri e storie musicali’. Presenta l'Autore la giornalista Manuela Di Pietro. Sala Consiliare, ingresso libero



PIETRABRUNA



19.30. Festeggiamenti per S. Matteo: degustazione di ravioli + piatti alla griglia + vino, birra e il dolce tipico: la Stroscia + dalle 21 ballo con l'orchestra ‘Slot machine band’ (servizio ai tavoli), info 335 7222768

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

TERZORIO

19.00. Festa di fine estate con porchetta, Patatine, dolce, caffè e bevande ..spritz, bibite, vini, birra. Piazza San Giovanni

TRIORA



10.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)

FRANCIA

BEAULIEU-SUR-MER



20.00. Festival di musica classica di Beaulieu 2022: Les virtuoses, spettacolo che mescola il mondo della musica classica, della magia e della commedia à la Chaplin. Casino de Beaulieu (più info)

GOLFE-JUAN

9.30-20.00. Rievocazione napoleonica 2022: un weekend al ritmo delle armi napoleoniche con sfilate di soldati, ricostruzioni, spettacoli equestri e molto altro. Avenue des Frères Roustan, anche domani (il programma a questo link)

MENTON



10.30-20.00. ‘Italia Eterna’: convegno animato da italiani trasferiti all’estero per lavoro o per scelta di vita, stranieri con radici italiane e che spesso prendono un secondo passaporto, quello italiano, ma anche stranieri che amano l’Italia e ne parlano la lingua. Modera Armando Torno, giornalista, Sole 24 Ore e Corriere della Sera. Palazzo degli Ambasciatori, rue Partouneaux 3, fino al 18 settembre (il programma QUI, i relatori QUI)

MONACO



9.00-18.00. ‘Monaco Trott'n'Roll’: giornata ricca di attività a beneficio dell'associazione Flavien (il mese di settembre è dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici). In programma: skate park, bikers parade, percorso JPS, ristoro bar, tombola, stand ‘gesti di primo soccorso’ a cura della Croce Rossa Monegasca, strutture gonfiabili, laboratori Lego e tanto altro. La Condamine

10.00. 3ª mostra felina internazionale di Monaco: concorso di bellezza di gatti di razza, da scoprire in famiglia, a cura dell'Associazione monegasca ‘De Gati De Munegu’. Espace Léo Ferré, anche domani

19.00. L'Associazione Monegasca per l'America Latina in collaborazione con No Finish Line International organizza ‘Mystical Bolivia’. Sotto l'Alto Patronato del Principe Alberto II di Monaco. Yacht Club de Monaco (più info)

NICE

10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)



20.00. ‘Riunione di Famiglia – Preludi’: arie, aperture e ritornelli dalle opere, pagine sinfoniche e balletti della stagione. Con Sophie de Montgolfier - Balletto Nice Méditerranée - Direzione artistica Éric Vu-An - Coro dell'Opera di Nizza - Direzione Giulio Magnanini - Orchestra Filarmonica di Nizza - Direzione musicale Daniele Callegari. Opera Nice Côte d'Azur (più info)





DOMENICA 18 SETTEMBRE



SANREMO



9.00-22.00. ‘La Dolce Via’: mercato con prodotti dolciari del cioccolato, prodotti del territorio, artigianato e creatività. Piazza Colombo

9.30. ‘Me Too’: tavola rotonda dedicata alla formazione su tematiche di attualità a cura dell'Azione cattolica diocesana. Villa Giovanna d’Arco, anche domani (locandina)

10.00-17.00. ‘MareCultura La Festa del Porto, del Territorio e dell’Eccellenza Artigiana’: evento di due giorni organizzato da CNA Imperia con approfondimenti sulla cultura ed economia legata al mare. Non mancheranno momenti di festa con musica, cabaret artisti di strada e degustazioni e aperitivi a tema e mostra del concorso fotografico ‘Racconta il Mare Ligure’. Porto Vecchio (il programma nel dettaglio a questo link)

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

17.30-22.30. ‘Work in Progress, il divenire della forma’: esposizione di Roberto Altmann al Forte di Santa Tecla, fino al 25 settembre da martedì a domenica (4 euro, ridotto 2 - tra i 18 e i 25 anni - gratis sotto i 18)

IMPERIA



7.45. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica Case Fascei - Passo Pian del Latte - Monte Monega - Case Fascei accompagnati dalla guida GAE Marian Mocanu. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Imperia, info 347 4166068 (più info)



9.00-20.00. Per la Festa di San Maurizio, ultimo giorno dell’Expo Alpi del Mare a Porto Maurizio: apertura stand dalle ore 9 + Mostra del Fungo + Esibizioni Scuole di Musica e Truccabimbi



9.30. ‘Min e il Delfino’: nuovo appuntamento con i fiaba-concerti di Pànta Musicà rivolto ai più piccoli divisi per età (0-3 anni alle 10.30 e 4-6 anni alle 11.15). Sala dei Pescatori alla radice del Molo del porto di Oneglia, info e prenotazioni al 392 9516481



17.00. ‘L’Amore è...’: manifestazione dedicata ai bimbi speciali e alle loro famiglie a cura dell’Harley Davidson Italian Club Liguria con la Mental Coach Chiara Angela Boetti e l’Educatrice dell’infanzia Monica Ieracitano. Alle 20, direttamente da Zelig lo spettacolo comico aperto a tutti di Daniele Raco ‘Il Vecchio e il male show’. Auditorium del Museo Navale, via Scarincio, info via whatsapp al 3355729143 (locandina con il programma)

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)

VENTIMIGLIA



9.30. Passeggiate tra Storia e Natura’: escursione da La Brigue a Notre Dame des Fontaines, la ‘Cappella Sistina’ delle Alpi Marittime, a cura del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ e Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri. Ritrovo davanti al museo, info 0184 351181 (più info)

10.00. ‘500 anni del Santuario della Madonna delle Virtù’: ultimo giorno della mostra fotografica a cura dell'Associazione Alpini di Ventimiglia. Chiostro di Sant'Agostino



VALLECROSIA

10.30-19.30. Mostra d'arte di Mamadou Telly ‘Il Colore è Vita’, Casa Valdese, in Via Colonnello Aprosio 251, fino al 26 settembre (h 10.30/12.30-16/19.30), info 327 9215781

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

9.00-22.00. Possibilità di visita del parco di Villa Regina Margherita, in via Romana 34/36 (h 9/12-17/22)

10.30-19.30. ‘L’azzurro di Dorel’: mostra dell’artista Amerigo Dorel. Ex Chiesa Anglicana, fino al 2 ottobre (dal lunedì al venerdì 16/19.30, sabato e domenica 10.30/13-16/19.30), ingresso gratuito, info +39 0184262882



OSPEDALETTI



10.00. ‘Raduno dei Fiori’, raduno di Auto storiche, Rally, Abarth e moderne: partenza per il Giro della Ronde (mattino) + esposizione delle auto su C.so Regina Margherita (pomeriggio)

TAGGIA ARMA



8.00- 19.00. Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo nell’ex mercato coperto di Taggia

DIANO MARINA

8.30. Tradizionale Raduno di Fiat 500 derivate e moderne del Golfo Dianese organizzato dal Club 500 Golfo Dianese. Ritrovo ed iscrizioni in piazza del Comune (più info)

9.00. Sull'Onda di Settembre 2022: 11ª edizione della manifestazione di fine estate con mercatino, prodotti tipici, iniziative diverse, musica, animazione, shopping notturno e tanto altro ancora.Vie del centro cittadino

ENTROTERRA

APRICALE

9.00-17.00. Mercatino di prodotti locali e artigianali (ogni terza domenica del mese)

BADALUCCO

9.30. 'Stoccalucco 2022': sagra dello stoccafisso a' Baücognavallietata da numerosi eventi collaterali e musica live (il programma). Piazze e vie del paese (i dettagli a questo link)

BAJARDO

9.00-17.00. Mercatino mensile: la terza domenica del mese il paese si colora con i banchi del mercatino artigianale e commerciale

18.00. ‘Salotto Bösendorfer’: concerto di Marco Prevosto al pianoforte, Valentina Rebaudo al clarinetto e Luigi Colasanto al violoncello in un viaggio nella musica europea dell’Ottocento. Chiesetta di San Rocco, ingresso libero

BORGOMARO

17.30-20.00. Progetto espositivo ‘Il Grande Brivido’ con le opere di 13 artisti. Evento a cura di Anna Angelica Ainio. Palazzo Doria, fino al 30 ottobre (da venerdì a domenica h 17.30/20), info +39 3917191589

CAMPOROSSO



9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)



14.30. Per ‘Arena Summer Festival’, ‘60° Sagra dei Barbagiuai’: degustazione del saporito piatto tradizionale della Val Nervia vero e proprio ‘cibo di strada’ del Ponente Ligure preparato sul momento Palatenda di località Bigauda, ingresso libero, informazioni +39 3355393500 (anche via WhatsApp)

CASTELLARO

9.30-12.30. Mostra sulle Biciclette d’epoca facenti parte della collezione privata ‘On the Bicycle’. Dalle 11.00 alle 12.00 possibilità di degustare gratuitamente una deliziosa merenda. Castellaro Golf Resort, Strada per i Piani 1 (venerdì, sabato e domenica fino a fine ottobre)

COSTARAINERA

9.00-18.00. Percorso Natura al Parco Novaro Ritrovo all’ingresso della palazzina

DIANO CASTELLO



21.00. ‘Vivi Nel Cuore’: 10ª edizione del concerto di beneficenza in memoria di Mariarosa Verando con ricavato devoluto al Rifugio La Cuccia di Imperia. Esibizione di numerosi talenti canori della provincia, tra cui Manuel Borroi, che porta sul palco alcuni dei maggiori successi di Luciano Pavarotti. Presenta la serata Barbara Cibelli e il comico di Colorado Enrico Luparia, madrina dell'evento Elisa Giordanengo. Villa Govi

DOLCEACQUA



15.00-20.00. ‘Tempo in sospensione/Le temps en suspension’: personale di pittura di Eliei James. Pinacoteca Morscio, fino al 25 settembre (dal martedì alla domenica), entrata libera

17.00-19.00. Mostra CAGES di Soraya Cordaro a cura dell’associazione la clessidra, FIAB e Centimetri di anima. Spazio ‘Le prigioni di Lucrezia’, fino al 12 novembre

LUCINASCO

10.00 & 16.00. Visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (tutte le domeniche), 0183 52425

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

PIGNA



7.30. 5ª edizione ‘Una marcia in più’, gara non competitiva organizzata dal Comune di Pigna in collaborazione con i volontari della Protezione Civile e l’Unione Sportiva Pignese. Partenza da piazza XX Settembre (più info)



TRIORA

10.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)

10.30. Visita guidata nel centro storico di Triora con Raffaella Asdente. Partenza dal Museo Civico. (più info)



FRANCIA

GOLFE-JUAN

10.00. Rievocazione napoleonica 2022: un weekend al ritmo delle armi napoleoniche con sfilate di soldati, ricostruzioni, spettacoli equestri e molto altro. Avenue des Frères Roustan (il programma a questo link)

MENTON



10.00-16.00. ‘Italia Eterna’: ultimo giorno del convegno animato da italiani trasferiti all’estero per lavoro o per scelta di vita, stranieri con radici italiane e che spesso prendono un secondo passaporto, quello italiano, ma anche stranieri che amano l’Italia e ne parlano la lingua. Modera Armando Torno, giornalista, Sole 24 Ore e Corriere della Sera. Palazzo degli Ambasciatori, rue Partouneaux 3 (il programma QUI, i relatori QUI)

MONACO



9.30. 4ª edizione della tradizionale passeggiata di fine estate delle leggendarie 500 Fiat storiche fra Monaco, Francia e Italia. Ritrovo in Place de la Mairie sulla Rocca di Monaco (più info)

10.00. 3ª mostra felina internazionale di Monaco: concorso di bellezza di gatti di razza, da scoprire in famiglia, a cura dell'Associazione monegasca ‘De Gati De Munegu’. Espace Léo Ferré, anche domani

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate