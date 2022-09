Ginnastica: ottimo bronzo per la ponentina Eleonora Oggero alla prima prova regionale 'Gold' (Foto)

La stagione agonistica della Ginnastica Riviera dei Fiori riparte con un prestigioso bronzo ottenuto dalla junior Eleonora Oggero, nella 1ª prova del campionato regionale individuale gold di ginnastica ritmica.

La FederGinnastica da tempo ha optato per un calendario di gare che segue l’anno solare e non stagionale come molti sport di squadra. Questa scelta implica che le gare individuali dei livelli tecnici più alti sono in autunno, con le fasi regionali programmate sabato scorso (10 settembre a Genova) e la seconda prova domenica 25 settembre ad Albenga.

Eleonora ha preparato i 4 esercizi richiesti dal programma tecnico che prevede la sola classifica assoluta data dal totale dei punteggi al cerchio, palla, clavette e nastro, allenandosi per tutto il periodo estivo insieme alle compagne della sezione agonistica di ritmica seguite dal tecnico Lorenza Frascarelli, la coreografa Noemi Crisanti con la collaborazione dell’intero staff tecnico societario.

La ginnasta ponentina ha mantenuto una condotta di gara costante eseguendo i complicati passaggi e le difficoltà richieste dal codice con sicurezza ed eleganza. Il gruppo, composto da nove tenaci ginnaste, sta preparando gli esercizi per gareggiare nelle prove individuali e di squadra a livello regionale e nazionale. Sempre la ritmica può contare su un numeroso gruppo di agoniste del silver anche loro al lavoro per preparare le prossime gare.

Anche i ginnasti del trampolino, dopo l’entusiasmante esperienza del Gymcampus con Flavio Cannone, stanno preparando le gare individuali, syncro e di squadra, nei livelli silver e gold. In azione anche le ragazze dell’artistica femminile che , nell’attrezzata ed accogliente palestra del Polo Sportivo del Mercato dei Fiori, stanno aumentando i valori delle difficoltà alla trave, al corpo libero, al volteggio e alle parallele asimmetriche.

Alcune ginnaste del gruppo sono state ospiti sul ‘Pullman Azzurro’ della Polizia di Stato che ha fatto tappa ad Imperia la scorsa settimana. Il mezzo promuove la sicurezza stradale e , in questa occasione, le ‘testimonial’ sportive presenti sono state le campionesse della ginnastica artistica Alice ed Asia D’Amato. Le supergemelle genovesi si sono intrattenute a lungo con le nostre ginnaste rispondendo alle numerose domande e curiosità delle loro emozionate ‘tifose’.

Per le attività ludico-promozionali si stanno proponendo numerosi open day nelle palestre, nelle piazze e in eventi promossi sul territorio. I nostri corsi riprenderanno la prossima settimana nelle palestre di Via Panizzi e Mercato dei Fiori a Sanremo, Viale delle Palme ad Arma, PalaRuffini a Taggia e nella palestra scolastica di Santo Stefano al Mare.

“Saranno riproposte le attività nei parchi per le golden age, il multisport del Green Camp Sanremo – dice la dirigenza del sodalizio - e alcune accattivanti novità tutte sotto la guida dei nostri appassionati e qualificati tecnici che, negli anni, apprezzano e condividono le nostre finalità educative, sportive e sociali che ci ‘qualificano’ e valorizzano in ambito sportivo. Oltre agli open day sono previste lezioni di prova gratuite per conoscere le nostre discipline sportive quali le sezioni olimpiche di ginnastica artistica maschile e femminile, la ritmica e il trampolino elastico, la ginnastica per tutti, l’acrobatica e le varie proposte della Salute e Fitness che coinvolgono tutte le fasce di età”. Per informazioni: asdrivieradeifiori@gmail.com.