Calcio giovanile. I 2010 dell'Ospedaletti in ritiro a Bajardo, il sindaco Moraglia “Esperienza importante per il paese” (foto)

Ritiro a Bajardo per i 2010 dell'Ospedaletti allenati da mister Ferdinando Eulogio. Tre giorni all’insegna dell’allenamento e del divertimento tra lavoro nel campetto del paese e passeggiate nel bosco. La domenica il pranzo insieme a tutte le famiglie e, infine, la partitella con alcuni ragazzi del borgo.

Grande è stata l’ospitalità della comunità ‘bajocca’, dei locali e dei cittadini; la società ha omaggiato il paese regalando al Comune la maglia orange incorniciata e il gagliardetto.

“Ringrazio personalmente e a nome dell’amministrazione l’Ospedaletti per aver scelto Bajardo per portare i ragazzi del 2010 in ritiro - ha dichiarato al termine del ritiro il sindaco di Bajardo Remo Moraglia - per il paese è stata l’occasione per utilizzare gli impianti sportivi che abbiamo parzialmente ristrutturato nel 2020. Inoltre auspico che ci sia l’opportunità di ospitarli anche il prossimo anno e organizzare un torneo con altre squadre dei paesi vicini. È stato molto importante fare questa esperienza che ha coinvolto tutte le attività ricettive del paese che hanno dato una grossa mano per garantire la meritata accoglienza. Un saluto a tutta la squadra e arrivederci al prossimo anno”.