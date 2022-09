'Oltre il blu': in libreria l’ultima fatica letteraria della sanremese Maria Antonietta Cannella

Una raccolta che unisce quattro racconti che prendono vita ispirandosi al territorio ligure, dal più alto entroterra fino a sfiorare le coste dell'estremo ponente. Tratte da leggenda e pura fantasia, queste storie viaggiano tra il reale e l'invisibile, sfiorando l'amore in tutte le sue sfumature e la magia che gli è propria. Un'antologia che rappresenta il frutto del sognare e ricercare una vita oltre la vita, e della meraviglia oltre la meraviglia che noi tutti, se ben guardiamo, già si palesa ogni giorno nella realtà.

Maria Antonietta Cannella: sanremese, classe ’81, Maria Antonietta Cannella è cresciuta in Germania, nella città renana di Siegen, fino all'età di quindici anni. Tornata, assieme alla famiglia, a vivere nella città nativa, prosegue gli studi presso il liceo statale. Nella vita commessa e cassiera, nutre un amore sfrenato per la pasticceria, la natura e gli animali. Ma le sue più grandi passioni, da sempre, sono la lettura e la scrittura che alimenta con studio e dedizione. Già presente in numerose antologie, questa è la sua prima opera “in solitaria”.