Ventimiglia: a luglio avevano aggredito un connazionale per rapina, arrestati dalla Polizia ora sono in carcere

Doppia ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte della Polizia, nei confronti di due tunisini che sono indagati per rapina aggravata ai danni di un connazionale, messa a segno il 31 luglio scorso.

I due sono stati arrestati dagli agenti della squadra investigativa del Commissariato di Ventimiglia. Hanno 32 e 36 anni, sono senza fissa dimora e irregolari in Italia. Nell’ultima giornata di luglio avevano aggredito a scopo di rapina un connazionale rubandogli un telefono e il denaro.

Il reato, commesso nel centro cittadino poco dopo la mezzanotte, era stato commesso con l’impiego di spray urticante, spruzzato sul viso della vittima, e di un coltello, utilizzato per concretizzare la minaccia. Dopo pochi giorni gli investigatori avevano individuato i due principali autori del delitto, subito indagati in stato di libertà e segnalati all’Autorità Giudiziaria quali soggetti pericolosi e a rischio di fuga.

Il Gip del Tribunale di Imperia ha emesso l’ordinanza in considerazione della gravità dell’azione compiuta, del pericolo di reiterazione del reato e di fuga e per il grave turbamento dell’ordine pubblico. I due sono ora in carcere a Sanremo.