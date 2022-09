Maltempo: qualche temporale stanotte ma chiude in anticipo l'allerta, weekend di instabilità diffusa

Chiude in anticipo l'allerta gialla per temporali, emanata ieri e che non riguardava la nostra provincia. L’atmosfera resta, comunque, instabile e non si escludono rovesci o locali temporali come avvenuto stanotte in alcune città dell'imperiese.

Il transito di un fronte freddo è atteso a cavallo tra domani e sabato, associato anche a rapidi fenomeni temporaleschi e a un calo termico piuttosto marcato rispetto ai valori registrati nelle ultime ore. Sotto le previsioni.

OGGI: permangono condizioni di instabilità con residua alta probabilità di rovesci o temporali forti sul Centro-Levante, nella prima parte della mattinata. Successivo parziale miglioramento ancora in un contesto di variabilità perturbata con bassa probabilità di fenomeni forti su tutte le zone fino a sera. Venti 50-60km/h rafficati da Sud-Ovest sui capi della nostra provincia.

DOMANI: un fronte freddo scende da Nord e porta un nuovo aumento dell'instabilità. Segnaliamo possibili rovesci e temporali dalle ore centrali su tutte le zone con bassa probabilità di isolati fenomeni forti. Rinforzo dei venti da settentrione la sera. Moto ondoso in aumento con mare molto mosso la sera e nella notte successiva per onda lunga da Sud-Ovest.

SABATO: nella notte e nelle prime ore del mattino condizioni di marcata instabilità legate al veloce passaggio del fronte con possibili rovesci e temporali anche grandinigeni ed associati a raffiche di vento. Venti da Nord 50-60km/h con raffiche 80-100km/h sui crinali ed allo sbocco delle valli esposte in calo nel pomeriggio. Mare molto mosso, in calo in mattinata