Emergenza idrica senza fine: da inizio estate oltre 150 interventi dei Vigili del Fuoco con le autobotti

Se ne parla di meno ma non bisogna commettere l’errore di pensare sia terminata. L’emergenza idrica stringe ancora la propria morsa a Ponente, specie nell’entroterra dove le attività agricole sono pesantemente condizionate dalle esigue riserve. A nulla sono valse le lievi piogge dei giorni scorsi, le vasche sono vuote e per il mondo che gravita attorno alle campagne sono ancora giorni difficili.

La dimensione della crisi è data dal numero di interventi che i Vigili del Fuoco hanno effettuato dall’inizio dell’estate per portare acqua con le autobotti nell’entroterra: sono oltre 150 le spedizioni organizzate dal comando provinciale.

Un dispendio di mezzi, uomini ed energie per rimediare a una situazione che sembra non avere fine. Anche negli ultimi giorni, sotto una lieve pioggia, i Vigili del Fuoco hanno guidato le autobotti fino a Borghetto d’Arroscia e Ranzo dovendo dire di no e rinviare al giorno dopo un altro appello arrivato da Bajardo.

Dimostrazione di come sia costante e quotidiana la richiesta di aiuto da parte delle piccole realtà dell’entroterra. Senza abbondanti piogge e, soprattutto, senza un piano di risparmio ben attuato (e, soprattutto, rispettato) saranno ancora settimane difficili per le nostre alture.