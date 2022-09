2022 anno record per la raccolta funghi: a Triora scattano anche i primi controlli e sequestri

Nei boschi di Triora e più in generale della provincia di Imperia, con l'inizio della raccolta dei funghi sono arrivate anche le prime sanzioni e i sequestri. Da giorni, i Carabinieri Forestali della stazione di Badalucco sono impegnati in un controllo mirato del territorio che proseguirà anche nelle prossime settimane.

Il 2022 si sta dimostrando una annata record per la presenza di funghi. Lo sanno bene i fungaioli esperti ma anche le persone inesperte che sempre più di frequente si avventurano nei boschi senza conoscere la legge. Infatti ci sono diversi vincoli per chi vuole raccogliere funghi. In alcuni comuni, come ad esempio Triora, c'è bisogno di un tesserino specifico a pagamento che è valido però solo su quel territorio comunale, quindi, spostandosi in un altro paese servirà un'altra autorizzazione.

A questo si aggiunge la legge regionale 17 del 2014 che tra l'altro indica proprio i limiti di raccolta. Per le varietà commestibili, ogni persona può raccogliere al massimo 3kg di porcini oppure 1 kg di Ovuli, mentre per tutte le altre specie si parla di massimo 3 kg. Inoltre, non si possono prendere e soprattutto danneggiare tutti i funghi non commestibili. Senza dimenticare che chi raccoglie deve fare in modo che il fungo rilasci nell'ambiente le spore che saranno necessarie a produrne altri nel tempo.