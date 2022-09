Con gli allenamenti di prova al campo di Pian di Poma prende il via la stagione 2022/2023 del Sanremo Rugby

Terminata l’estate e chiusa la bella esperienza del Summer Camp, il Sanremo Rugby si prepara per il via alla stagione 2022/2023.



È tempo del primo appuntamento con gli allenamenti di prova al campo di Pian di Poma, un’occasione preziosa per conoscere il mondo della palla ovale affiancati da tecnici qualificati in un ambiente sano, etico e affiatato.

Gli allenamenti sono aperti a tutti i ragazzi e le ragazze dai 4 a i 16 anni; l’appuntamento è fissato tutti i martedì e i giovedì dalle 17.30 in poi.

Per informazioni contattare: segreteria 327 9345763, Diego 338 4246995, Mirko 339 3864191.