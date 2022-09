Il Comitato San Giovanni di Imperia protagonista ad Andora al Festival Internazionale del Bonsai (foto)

Ineja food, dopo il successo all'Expo Valle Arroscia di Pieve di Teco, si è ripetuta ad Andora con un menù della tradizione Ligure proposta dai cuochi amatoriali del Comitato. L'immancabile stoccafisso all'onegliese, il brandacoiun, la frittura di pesce, le penne al pesto ed alla marinara, gli anelli di cipolla e le patatine fritte, il tutto accompagnato dai vini dell'azienda agricola Il Cascin di Arzeno di Oneglia.

Vermentino, Pigato, Rossese e Granaccia, una ricca offerta di vini del territorio, prodotti con passione e professionalità dall'azienda di Gianni Massa, con la quale il Comitato ha da molti anni una proficua collaborazione che ha portato ad una piacevole amicizia tra le due realtà. Il presidente Marco Podestà: “Voglio innanzitutto ringraziare il Comune di Andora nella persona del Sindaco Mauro Demichelis ed l'associazione Drynemetum nella persona del suo presidente Giancarlo Pezzani, per l'invito e la fiducia che ripongono nel Comitato San Giovanni, da alcuni anni. È per noi un piacere ed un onore essere presenti ad un evento così importante. Ringrazio tutte le persone che sono venuti a gustare i nostri piatti e che devo dire, con soddisfazione che ci hanno largamente dimostrato il loro apprezzamento. Un affettuoso ringraziamento a Gianni Massa, per la consueta disponibilità ed amicizia. E poi i volontari del comitato che con grande spirito di appartenenza donano il loro tempo libero ai progetti del Comitato e sopratutto alla nostra comunità”,

Stefano Zerbone alla guida di Ineja Food: “Queste trasferte fuori dalla nostra Oneglia, ci impegnano tantissimo, portare le attrezzature, montare, cucinare, somministrare, pulire, smontare e riportare le attrezzature in sede, sono un impegno notevole che viene alleggerito dall'entusiasmo e la piacevolezza di stare insieme tra di noi e soprattutto dal gradimento che ci dimostra chi viene a gustare i nostri piatti. Sono molto soddisfatto della squadra di Ineja Food, un gruppo di amici che in questa occasione era composto da: Davide Leone, Federico Alpozzo, Maria Pia Errico, Gianpaolo Aicardi, Giuseppe Arnaldi, Pino Cecere, Patrizia Mattina, Massimo Nalli, Andrea Nalli, Emilio Mastrogiacomo".

E di questa squadra sentiamo uno dei protagonisti Davide Leone: “Mi piace stare in questo gruppo di amici, si lavora tanto, è un impegno notevole dedicare il weekend, e non solo, a questi eventi, ritorniamo a casa, sicuramente stanchi, ma con la consapevolezza di aver dato ai nostri conterranei un momento di piacevolezza e serenità... e questo ci ripaga con gli interessi di quanto facciamo. Il Comitato è prima di tutto un gruppo di amici, che sta bene insieme e che condivide i valori sociali che da 42 anni contraddistinguono la nostra realtà“.