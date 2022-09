Campagna assicurativa: incentivi per adesioni volontarie agli organismi collettivi di difesa

E’ stata approvata in Giunta, su proposta del vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana, la prenotazione di 30mila euro di risorse e i criteri per la concessione agli Organismi collettivi di difesa di questo contributo al fine di promuovere la stipula di polizze ad adesione volontaria.

“Oltre ad impegnarci sempre di più sul medio e lungo periodo per contrastare i cambiamenti climatici preservando il nostro territorio - spiega l’assessore all’Agricoltura Alessandro Piana – abbiamo varato un provvedimento che risponda alla necessità di assegnare un contributo agli Organismi collettivi di difesa a parziale copertura del pagamento dei premi relativi alle polizze ad adesione volontaria a ristoro dei costi di smaltimento delle carcasse di capi morti e degli oneri finanziari relativi a contratti assicurativi stipulati per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole e zootecniche, agli animali in produzione zootecnica, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi e alle infrastrutture agricole da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie, patologie infettive del bestiame, fauna selvatica e degli oneri derivanti dall’obbligo di abbattimento e smaltimento di animali in allevamento”.