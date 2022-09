Sanremo: spento e bonificato nella notte l'incendio di ieri, i Carabinieri indagano sul responsabile (Foto e Video)

E’ stato spento nella serata di ieri, non senza difficoltà, l’incendio che si è sviluppato nel tardo pomeriggio tra campagne e terreni gerbidi nella zona compresa tra strada Peiranze e la frazione di Verezzo a Sanremo.

E’ stata una corsa contro il tempo, dettata anche dall’arrivo del buio che, ovviamente, tiene a terra i mezzi aerei. A un certo punto sembrava dovesse addirittura servire il Canadair ma, alla fine, grazie al lavoro a terra di Vigili del Fuoco e volontari antincendio e, dal cielo di un elicottero che ha effettuato molti lanci, la situazione è tornata sotto controllo già poco prima delle 20.

L’incendio ha colpito una vasta porzione di collina e, secondo le testimonianze raccolte sul posto, sarebbe partito dall’accensione di alcuni fuochi in una campagna, dove un agricoltore aveva iniziato a bruciare residui, nonostante sia in vigore il divieto per la siccità in atto da mesi nella nostra zona. Questa mattina alcuni focolai avevano ripreso, ma la pioggia ha spento tutto anche se Vigili del Fuoco e volontari erano già intervenuti.

Le fiamme, tra l’altro, per alcuni minuti si sono avvicinate pericolosamente ad alcune abitazioni e si è registrata la preoccupazione per alcuni residenti. La colonna di fumo che si è alzata dall'incendio è stata visibile da buona parte di Sanremo. Oltre ai soccorritori, sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno ascoltato le testimonianze dei residenti. L’agricoltore da cui è partito il rogo sarebbe già stato individuato.

Rimane incredibile il fatto che, nonostante i divieti (basta alzare la testa verso la collina per notarlo) durante tutta l’estate i roghi per bruciare i residui in campagna non si siano mai fermati. E i rischi sono sotto gli occhi di tutti, come ieri in strada Peiranze a Sanremo.