Tre giorni di sport e divertimento per le piccole promesse del Dolceacqua, club affiliato alla Genoa Soccer Academy

È stata la meravigliosa cornice della val Vermenagna e delle montagne che circondano Limone Piemonte a ospitare il mini camp di tre giorni svoltosi lo scorso weekend e dedicato ai bambini della scuola calcio del Dolceacqua , affiliato alla Genoa Soccer Academy.

Un’esperienza presso il centro sportivo di una delle più belle località Piemontesi. Sono state in tutto sei le sessioni di allenamento andate in scena in 72 ore, per un totale di due sedute al giorno, fatte non solo di tecnica e tattica, ma anche di partitelle e di sorrisi dei 30 ragazzi partecipanti, il tutto sotto la supervisione dei tecnici Giuliano Vadalà, Pasqualino Riccetti, Diego Laura, Luca Giordano, Sebastiano Gulino, Carmelo De Bartolo, Costantin Cusca, Marco Carlino, Alessandro Calderone, Giancarlo Raco, Fabrizio Parodi e il Preparatore Atletico Alonso Palamara.

“Entusiasmo, divertimento ed educazione hanno contribuito all’ottima riuscita dell’iniziativa”, commentano dal club.