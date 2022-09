Sport per tutti: riparte l'attività del comitato di Imperia e Sanremo del Centro Sportivo Italiano

Il Comitato di Imperia Sanremo riapre la propria attività con rinnovata forza e voglia di fare. Qui si seguito i:

CAMPIONATI DI CALCIO

Sono già aperte le affiliazioni per l’anno sportivo 2022-2023 che vede l’organizzazione dei Tornei delle seguenti categorie:

CALCIO A 7

Cat. Juniores (m/f) anni 2005-2006-2007-2008-2009

Cat. Allievi (m/f) anni 2007-2008-2009-2010-2011

Cat. Ragazzi (m/f misto) anni 2009-2010-2011-2012

Cat. Under 12 SPORT&GO (m/f/misto) 2011-2012-2013-2014

Cat. under 10 SPORT&GO (m/f/misto) 2013-2014-2015-2016.

CALCIO A 5

Cat. Top Junior (m/f) 2002-2003-2004-2005

Cat. Juniores (m/f) anni 2005-2006-2007-2008-2009

Cat. Allievi (m/f) anni 2007-2008-2009-2010-2011

Cat. Ragazzi (m/f misto) anni 2009-2010-2011-2012

Cat. Under 12 SPORT&GO (m/f/misto) 2011-2012-2013-2014

Cat. under 10 SPORT&GO (m/f/misto) 2013-2014-2015-2016

Cat. Under 8 & NOI CSIAMO (m/f/misto) 2015/2016/2017



Per categorie SPORT & GO è prevista attività complementare di Atletica leggera (salto in lungo, corsa e lancio del vortex)presso il campo di atletica di Imperia.

Tutte la categorie sono valide per l’accesso alle Finali Nazionali. Per ulteriori informazioni contattare la mail robertobarla69@gmail.com alla mail csi.imperia@libero.it