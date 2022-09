Con il Torneo delle Stelline e il terzo tempo si chiude il Summer Camp 2022 del Sanremo Rugby

In un clima di sportività e condivisione si è chiusa nei giorni scorsi l’esperienza del Summer Camp firmato Sanremo Rugby.



Per tutta l’estate ragazzi e le ragazze hanno potuto praticare sport, studiare e stare insieme sul campo di Pian di Poma seguiti dallo staff biancazzurro in un intenso percorso di crescita a cavallo dei due anni scolastici. Sul campo e nella club house l’estate è trascorsa tra laboratori di teatro, pittura, canto, cucina, cineforum e poi tanto sport con rugby, ginnastica, balli di gruppo, atletica senza dimenticare le tappe in spiaggia per un bagno tutti insieme.



La tappa finale del Summer Camp ha visto la sfida in campo con il Torneo delle Stelline e poi, fuori dal rettangolo verde, l’immancabile terzo tempo, la spina dorsale del mondo rugbistico, l’emblema della condivisione e dell’amicizia.

“Un sentito ringraziamento da parte di tutta la società ai tecnici e agli operatori che si sono avvicendati durante le 13 settimane di attività - dichiarano dal Sanremo Rugby - e un ‘grazie’ speciale alla coordinatrice Ilenia Bongiovanni”.

L’appuntamento con il Summer Camp del Sanremo Rugby è fissato per l’estate 2023.