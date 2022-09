Calcio giovanile: i risultati delle prime gare dell'Imperia valevoli per la qualificazione ai campionati regionali

Comincia alla grande la stagione agonistica per le squadre del settore giovanile dell'Imperia. Nel weekend si sono infatti disputate le prime gare valevoli per la qualificazione ai campionati regionali. I 2008 hanno battuto 2 a 5 in trasferta la Veloce con i gol di: Gulotta, Massa, Celella, Cane e Lanteri. Successo anche per gli Allievi under 17, leva 2006, vittoriosi con un rotondo 8 a 1 sul Borghetto Santo Spirito. Tre punti per i classe 2009 che hanno battuto 4 a 2 i pari età della Genova Calcio con una tripletta di Bottino. Pareggio infine a Pontedecimo per i 2007, 1 a 1 il risultato.