Noi Moderati: venerdì prossimo incontro con Giovanni Toti e Marco Scajola a Marina degli Aregai

Venerdì prossimo alle 18.30 presso l’hotel Marina degli Aregai, in via Giovanni Cozzi a Santo Stefano al Mare si terrà un incontro con il Presidente della Regione Giovanni Toti e l’Assessore Marco Scajola, candidato capolista al Senato per la lista Noi Moderati.

Saranno presenti il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, capolista alla Camera dei Deputati, ed il Consigliere Regionale e Comunale Chiara Cerri, anch’essa candidata alla Camera per la lista Noi Moderati. Un incontro sul territorio in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre, dove la lista si presenta come forza moderata nella coalizione del centrodestra.