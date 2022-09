Dati PSR 2021 e 2022, Piana: “Tra gennaio ed agosto sono stati raggiunti circa 60 milioni di euro con ben 1099 concessioni”

“Continua il lavoro non stop degli Uffici regionali sul PSR per far fronte ai bisogni degli agricoltori e alle innumerevoli richieste dei produttori con sempre maggiore efficienza, sia tramite aperture stop and go che ne facilitano lo smistamento sia con maggiore carico di lavoro, come dimostrano ad esempio i dati sulla misura 4.4 da 12 milioni di euro essenzialmente per il ripristino dei muri a secco a tutela del territorio in cui i primi nulla osta sono pervenuti dopo sole 48 ore dalla domanda e di cui ora stanno già arrivando le prime istruttorie per i pagamenti. In merito sono stati finanziati 926 soggetti per circa 7,5 milioni di euro. In generale le risorse PSR messe a bando dalla Regione nel 2021 sono state pari a circa 11 milioni di euro con il rilascio di 327 atti di ammissione a finanziamento, mentre nel 2022 tra gennaio ed agosto sono stati raggiunti circa 60 milioni di euro con ben 1099 concessioni. Nel periodo settembre-dicembre 2022 si prevede possano essere a bando ulteriori risorse per circa 28 milioni di euro. Una misura che ha avuto particolare gradimento è la 6.1 che finanzia l’insediamento dei giovani in agricoltura. Nell’attuale periodo di programmazione sono stati finanziati 657 giovani agricoltori. E’ mia intenzione aumentare i premi a fondo perduto per i giovani agricoltori per rafforzare ulteriormente il ricambio generazionale”.

Lo dichiara il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana.