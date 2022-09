Aumento Tari a Vallecrosia: Perri a Biasi “Molto vittimismo, poco senso di responsabilità e coerenza zero”

“Vittimismo, poco senso di responsabilità e zero coerenza”: durissima la risposta del Consigliere di opposizione a Vallecrosia, Fabio Perri, al Sindaco Armando Biasi (QUI) nella querelle relativa all’aumento della Tari.

“Sono parole diverse tra loro – prosegue Perri - ma che meglio identificano l'inconcludenza di questa amministrazione. Ad oggi l’unico dato veramente certo sulla questione rifiuti è l’aumento della TARI + 30-40%. Siamo circondati da comuni in cui viene fatta la differenziata, cosa c’entra la mancata concessione per la gestione autonoma dei rifiuti? Il fatto che la provincia di Imperia si serva delle discariche del savonese per lo smaltimento dei rifiuti costituisce un aspetto che accomuna tutte le amministrazioni della nostra provincia, pertanto la vera differenza maggiore è determinata dal fatto che non viene eseguita la differenziata proprio nel comune di Vallecrosia, motivo per cui la regione ci impone una sonora sanzione che tutti noi cittadini e commercianti paghiamo in bolletta, restando in attesa che l’attuale amministrazione trovi una risoluzione definitiva che non si basi soltanto sulle sanzioni agli incivili, le quali tra l’altro non hanno costituito alcun deterrente dato il protrarsi del turismo dei rifiuti e il relativo aumento dei costi di gestione della spazzatura”.

“Sono 4 anni – va avanti Perri - che ci sentiamo dire sempre le stesse cose:

- voi non conoscete le leggi e i regolamenti, io studio una legge a settimana;

- abbiamo vinto noi le elezioni, quindi decidiamo noi, voi avete bisogno del Malox;

- abbiamo vinto 500 bandi, e 2 triliardi di euro;

- quando ci sarete voi vedremo cosa farete;

- a domanda segue sempre la stessa risposta: abbiamo già previsto tutto è tutto pianificato verrà fatto a breve;

- non è mai colpa nostra, è colpa di qualcun altro (cittadini incivili, uffici, enti, associazioni, progettisti, e chi più ne ha più ne metta), sempre perché noi siamo i migliori”.

“Ci viene naturale chiedere al Sindaco ‘Ma lei lo ha letto il suo programma elettorale? Se le ricorda le sue interviste e i confronti pubblici fatti in campagna elettorale nel 2018? Si ricorda dei post pubblicati nel 2017 e nel 2018?’ Ebbene sì, caro sindaco, non si preoccupi che noi abbiamo tutto, per farlo ascoltare ai cittadini e dare la conferma delle enormi bugie dette in campagna elettorale solo per accaparrarsi dei voti, ma poi tutto disatteso o fatto al contrario. In questi 4 anni sono state sprecate moltissime risorse economiche dei cittadini di Vallecrosia (ad esempio la tinteggiatura delle ringhiere sul Lungomare Marconi mare sostituite dopo 3 mesi dove sono stati spesi quasi 40.000 euro buttati). Per quanto riguarda i bandi siamo felici che si siano ottenuti i fondi, anche se per ottenere i fondi e vincere i bandi certo non è la politica che lo definisce, ma la parte degli uffici amministrativi. Pertanto per vincere ed ottenere fondi servono poche capacità amministrative del politico in quanto: basta farne richiesta e gli uffici (ed i nostri sono molto preparati a non sbagliarne uno) fanno la loro parte, per le manutenzioni ordinarie zero, per il turismo zero, per la famiglia zero e per la nettezza urbana zero, per il commercio zero, per lo sport zero , per l'inclusione sociale zero o quasi, solo grandi progetti urbanistici dimenticandosi di tutto il resto”.

“Nulla è cambiato – termina Perri – e in 4 anni e le bollette aumentano. Vede sindaco dalle sue parole, dai suoi incontri e dalla mancanza di coerenza si evidenzia come lei sia realmente in difficoltà, non si preoccupi che io sono serenissimo. Per curiosità dei cittadini alleghiamo una delle ultime bollette Tari in contrapposizione all'anno precedente. Secondo voi è demagogia? Non servono le nostre parole basterà ascoltare le sue del 2018 e leggere le sue alla data odierna… la coerenza che bel valore perduto!”