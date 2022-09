Trust in Gold ci parla dell'oro in Italia

L'Italia è uno dei Paesi che ha avuto il maggior legame con l'oro nel corso della sua storia, dato che questa stretta relazione risale a secoli fa, in particolare all'epoca dei Romani. Al giorno d'oggi, l'oro in Italia continua ad essere un bene di grande importanza. Trust in Gold ci spiega perché.

L'economia italiana

Secondo Trust in Gold, l'Italia è attualmente una delle dieci maggiori economie al mondo. Nel 2021, è stato registrato un prodotto interno lordo di 1.775 miliardi di euro, pari al 6,6% in più rispetto al 2020. Questo è il motivo per cui l'Italia si classifica al 29º posto su 196 Paesi ed è considerata un luogo con un'ottima qualità della vita.

Allo stesso tempo, secondo la classifica “Doing Business”, l'Italia occupa il 51º posto su 150 Paesi per quanto riguarda le possibilità di fare affari, nonché il 30º posto per competitività. Questi dati rendono lo scenario italiano allettante per lo sviluppo professionale, nonostante sia anche uno dei Paesi più indebitati al mondo, per oltre il 150% del suo PIL, e nonostante abbia un alto indice di percezione della corruzione. Inoltre, è importante ricordare che l'IPC è salito al 6,9% a fine maggio, con un IPC armonizzato dell'Eurozona salito al 7,3%.

L'importanza dell'oro in Italia oggi secondo Trust in Gold

Le storiche monete d'oro romane che portavano l'effigie dell'imperatore, e che circolavano storicamente tra le persone più abbienti dell’epoca hanno da tempo smesso di far parte dell'economia di questo Paese mediterraneo per entrare a far parte dei musei e di alcune collezioni private. Tuttavia, spiega Trust in Gold, questo per gli italiani non ha significato un allontanamento dall'oro.

Una delle aree in cui l'oro ha tutt’ora una presenza fondamentale nel Bel Paese è quella della gioielleria. L'importanza dell'oro in questo settore è tale che si è diffusa in tutto il mondo l'espressione "oro italiano", alludendo così alla provenienza di tutti i gioielli di fattura italiana commercializzati in tutto il mondo. Ma è anche un modo di dire per sottolineare la qualità dei materiali e l'accurato design che caratterizza questi oggetti.

Secondo Trust in Gold, però, questo legame non riguarda solo la gioielleria. In Italia, l'oro ha anche una grande importanza come riserva per la Banca d'Italia. Secondo recenti dati pubblicati dal World Gold Council, alla fine di aprile 2022, l'Italia disponeva di riserve d'oro pari a 2.451,8 tonnellate. Questi numeri sono quelli che permettono di collocarlacome il terzo Paese al mondo con maggiori riserve d'oro, posizionandosi dopo la Germania, con 3.357,7 tonnellate e dopo gli Stati Uniti con 8.133,5 tonnellate. Ma, a loro volta, queste riserve rappresentano ben il 65% del totale delle riserve strategiche in Italia, come per le economie sopracitate e per la Francia.