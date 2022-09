Vallecrosia, auto fa filotto di moto in via Aprosio e scappa: parte la denuncia

Una macchina grigia, ieri sera intorno alle 21:45, ha ‘giocato a domino’ con alcune moto parcheggiate e poi se ne è andata senza nemmeno fermarsi. È successo in via Colonello Aprosio a Vallecrosia.

Un proprietario di uno dei mezzi a due ruote parcheggiati ha visto la scena e così ha subito denunciato il fatto sul gruppo Facebook “Sei di Vallecrosia se...” postando anche una foto: “Alle 21:45 una macchina grigia ha giocato a domino con gli scooter davanti al centro scommesse in via Colonnello Aprosio e naturalmente non si è nemmeno fermato. Domani mattina si andrà a fare denuncia, visto i danni ingenti. Con tutte le telecamere della zona sicuramente sarà stato ripreso, ma se questo individuo dovesse leggere il post può presentarsi direttamente in caserma domani che alle 9 mi trova lì”.

“Una macchina grigia ieri sera ha fatto cadere tre moto, tra le quali pure quella di mio cognato, ed è scappato” - ha dichiarato il proprietario di uno dei mezzi parcheggiati, contattato questa mattina, che ha confermato di aver già sporto denuncia ai carabinieri affinché il gesto non rimanga impunito.