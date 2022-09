Taggia: mancano luce e acqua calda, polemica dell'Argentina Calcio per i problemi al campo 'Ezio Sclavi'

Polemica a Taggia per l’utilizzo del campo ‘Ezio Sclavi’ in zona ‘Levà’. Arriva dall’Argentina Arma Calcio, costretta ad allontanarsi provvisoriamente dall’impianto.

“Abbiamo deciso di proseguire la preparazione atletica su un altro campo – sostiene la società - che sia congeniale e pronto all’utilizzo, sia per proseguire con le sessioni d’allenamento che per quanto concerne la qualità del manto erboso che, al momento allo ‘Sclavi’, è concretamente al limite del praticabile”.

La stessa società sostiene come secondo aspetto, non meno grave, che allo ‘Sclavi’ siano state interrotte le utenze per un ammanco della passata gestione e i giocatori non potrebbe usufruire di luce e acqua calda. “L’impianto sportivo è privo di un defibrillatore funzionante – prosegue l’Argentina - obbligatorio per legge dal 2017 su tutti i campi sportivi, ed è in condizioni di degrado in termini di pulizia e mantenimento. Per questi motivi abbiamo deciso di chiedere ospitalità ad altre realtà come Camporosso (‘Zaccari’) e Taggia (‘Marzocchini’) , dove ci auguriamo di poter continuare 0 nostri allenamenti. Come società del territorio ci auguriamo che le parti chiamate in causa possano venirci incontro nel più breve tempo possibile per risolvere tutti i problemi, visto l’ormai imminente inizio della stagione calcistica”.