Sanremese, le interviste del post-partita. Giannini:" Non guardiamo la classifica"; Gagliardi:" Ora c'è alchimia mancata l'anno scorso"

"Non guardiamo la classifica ma ci stiamo divertendo" è questo il messaggio da Mister e giocatori nell'immediato post-partita contro la Fezzanese. Un roboante 4-1 che consegna la vetta solitaria alla Sanremese, dopo due sole giornate.

Tanti gli spunti usciti al 'Comunale'. Sono andati a segno tre giocatori già presenti in rosa nella scorsa stagione, oltre ad Aperi che, con il terzo gol in due partite, diventa anche il capocannoniere del girone A. Tutte le marcature sono state propiziate da 'Pippo Scalzi', suo assist-man personale.

A proposito, ha assistito al match dalla tribuna Mister Solari, ex tecnico del catanese nella scorsa esperienza al Vado.

Il clima che si respira nello spogliatoio è festoso ed il gruppo appare molto unito come non lo era mai sembrato nell'era-Andreoletti. Lo conferma Gagliardi che sottolinea:" Il Mister sa toccare le corde giuste." In campo, il 'credo' è piuttosto simile: gioco offensivo, alla ricerca continua di buone trame per creare tante occasioni.

A sbloccare il match ci aveva pensato Paolo Valagussa, col suo solito inserimento a sconquassare le tattiche di difesa delle avversarie sui calci piazzati. Era diventato un classico nella scorsa stagione, con ben 9 reti, anche se il suo gol in casa mancava da novembre 2021. Accanto a lui viaggia il giovane Demis Maugeri che ha tutta la voglia di ritagliarsi un ruolo da sorpresa.

La chiave del match è tutta all'ora di gioco: Mister Turi opera quattro cambi in contemporanea pensando a raggiungere il pari. A Giannini basta l'ingresso di Pellicanò che galoppa sulla sinistra, andandosi a procurare un rigore fondamentale e svolta il risultato. Dal rigore arriva il 3-1, poi la 'Sanre' calerà il poker.