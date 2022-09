Con Mtb Imperia ripartono i corsi di mountain bike: il sodalizio torna in pista come da 11 anni

Ripartono i corsi della scuola di mountain bike Mtb Imperia. Come da 11 anni a questa parte con il mese di settembre e l'inizio dell'anno scolastico ripartono anche i nostri corsi per aspiranti ciclisti. L'appuntamento è per sabato prossimo alle 15, al nuovo campo scuola in zona San Lazzaro vicino ai campi da tennis e raggiungibile dalla strada a scorrimento veloce che collega Porto Maurizio a Oneglia.

Il corso è destinato a tutti i giovani biker da 5 anni in su e che siano già in grado di andare in bici senza le 'rotelle'. Per partecipare è obbligatorio l'uso dei dispositivi salva vita dei ciclisti ovvero il casco (da usare sempre prima, durante e anche dopo i nostri corsi!!) e un paio di guantini per proteggere le mani in caso di cadute. E' richiesto per il corso poi uno zaino con: acqua, merenda per la sosta a metà lezione, indumento antivento/antiacqua, la camera d'aria per la propria bicicletta, la pompa e il kit leve.

I maestri, tutti diplomati dalla federazione ciclista e dall'ente di promozione sportiva C.S.A.In, forniranno tutte le indicazioni necessarie per poter partecipare ai corsi che sono settimanali e si svolgono sempre al sabato pomeriggio. In base alle abilità acquisite ovvero al raggiungimento del livello successivo il luogo delle lezioni sarà variabile in quanto si effettueranno escursioni sui sentieri dell'entroterra.