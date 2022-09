Ventimiglia: Marcello Bevilacqua entra in FdI, la Lega “Auspichiamo che la scelta di sostenere l'ex sindaco Scullino sia acqua passata”

La Lega Ventimiglia interviene in merito alla notizia del passaggio dell'ex 'carroccio' Marcello Bevilacqua in Fratelli d'Italia.

“Apprendiamo con entusiasmo la notizia - dichiarano dalla Lega Ventimiglia - entusiasmo perché auspichiamo che la scelta di sostenere l’ormai ex sindaco Scullino sia acqua passata e possa tornare ad impegnarsi per un nuovo partito che ha condiviso con noi la necessità di porre fine alla precedente esperienza amministrativa per guardare al futuro con maggiore competenza e serenità”.